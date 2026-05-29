PPG destaca avanço rumo às metas de 2030 no Relatório de Sustentabilidade 2025

A PPG (NYSE:PPG) acaba de divulgar seu Relatório de Sustentabilidade 2025, mostrando novos avanços em direção às metas da empresa para 2030. Os destaques incluem o crescimento nas vendas de produtos com vantagens sustentáveis, impulsionado pela demanda dos clientes, bem como reduções nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) em todas as operações e na cadeia de valor, além de investimentos em inovação, cultura e comunidades.

“A sustentabilidade é um elemento central da nossa estratégia de crescimento empresarial e um fator essencial para a produtividade dos clientes”, destaca Peter Votruba-Drzal, vice-presidente global de Sustentabilidade da PPG Industries. “Ao incorporar a sustentabilidade à forma como inovamos e operamos, estamos entregando valor mensurável aos nossos clientes por meio de soluções eficientes e de alto desempenho, ao mesmo tempo em que fortalecemos nossa posição competitiva e avançamos rumo às nossas metas de 2030”.

Guiada por suas metas científicas validadas, a empresa tem avançado na descarbonização de suas operações e cadeia de valor, ampliando seu portfólio de produtos sustentáveis, que ajudam os clientes a reduzir o consumo de energia, as emissões, o consumo de água e os resíduos.

Os destaques do Relatório de Sustentabilidade da PPG para 2025 incluem:

43% das vendas provenientes de produtos sustentáveis, refletindo a alta demanda dos clientes por soluções que aumentam a produtividade e oferecem benefícios ambientais mensuráveis. Entre os exemplos estão tecnologias avançadas de tinta em pó e eletrodeposição, que ajudam os clientes a reduzir o consumo de energia e as emissões;

Redução de 25% nas emissões de GEE (gases de efeito estufa) das próprias operações da PPG (escopos 1 e 2) em relação à linha de base de 2019, impulsionada por melhorias na eficiência energética, pelo fornecimento de eletricidade renovável e pela otimização de processos;

Redução de 5% nas emissões de GEE da cadeia de valor (escopo 3), considerando bens e serviços adquiridos, o processamento de produtos vendidos pelos clientes e o tratamento de fim de vida útil, apoiada por um maior engajamento de fornecedores e por iniciativas expandidas de qualidade de dados;

Redução de 29% na intensidade hídrica em locais prioritários em áreas com escassez de água, superando a meta da PPG para 2030 em gestão hídrica;

Avaliação de 100% dos principais fornecedores segundo critérios de sustentabilidade e responsabilidade social, reforçando o compromisso da PPG com o fornecimento responsável e os direitos humanos em toda a sua cadeia de suprimentos;

Investimento de US$ 18,1 milhões em comunidades até 2025;

Compromisso de investir US$ 15 milhões para estender o programa COLORFUL COMMUNITIES® da PPG até 2035, apoiando a próxima década de projetos de revitalização comunitária.

O relatório também destaca os avanços em inovação, incluindo o uso cada vez mais amplo de ferramentas digitais e de inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento de produtos e reduzir os impactos ao longo de seu ciclo de vida, bem como o foco na segurança, no engajamento e na cultura organizacional.

O Relatório de Sustentabilidade da PPG para 2025 está disponível em ppg.com/sustainability.

PPG: NÓS PROTEGEMOS E EMBELEZAMOS O MUNDO®

Na PPG (NYSE: PPG), trabalhamos todos os dias para desenvolver e entregar tintas, revestimentos e produtos especiais em que os nossos clientes têm confiado há mais de140 anos. Com dedicação e criatividade, resolvemos os maiores desafios dos nossos clientes, colaborando estreitamente para encontrar o caminho certo a seguir. Com sede em Pittsburgh, operamos e inovamos em mais de 50 países e registramos vendas líquidas de US$ 15,9 bilhões em 2025. Atendemos clientes dos setores de construção, produtos de consumo, industrial e mercados de transporte e de reposição. Para saber mais, visite www.ppg.com.

Colorful Communities, O PPG Logo e Nós protegemos e embelezamos o mundo são marcas registradas da PPG Industries Ohio, Inc.

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260521559274/pt/

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