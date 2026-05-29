KnowBe4 lança novo hub familiar com treinamento em segurança cibernética para crianças e adultos

A KnowBe4, líder global em segurança da força de trabalho digital, protegendo tanto agentes de IA quanto humanos, anunciou hoje o lançamento do “CAPY: Cyber Awareness Program for You”, um novo hub online gratuito e centralizado que oferece treinamento em cibersegurança para toda a família.

Reconhecendo que 1,2 milhão de crianças relataram ter tido suas imagens manipuladas em deepfakes e que 40% já conversaram com um desconhecido online, a KnowBe4 desenvolveu sua educação em cibersegurança voltada para famílias. Por meio de uma interface simplificada, no estilo da Netflix, o CAPY oferece uma abordagem familiar para explorar temas importantes de segurança digital, como phishing e boas práticas de higiene de senhas. O programa torna o aprendizado sobre cibersegurança divertido, com jogos e livros de colorir para crianças menores. Para pré-adolescentes e adolescentes, há conteúdos sobre cyberbullying, segurança em IA e “sextorsão”.

O CAPY também oferece conteúdo para adultos sobre uma ampla variedade de temas, desde golpes de phishing por e-mail e ataques em redes sociais até segurança de dispositivos móveis e proteção de senhas, com módulos futuros planejados sobre como interagir com IA de forma segura. Os usuários podem aprender como cibercriminosos podem atacar suas contas pessoais e quais medidas podem adotar para proteger suas informações e sua família.

“Atualmente, a cibersegurança começa em casa, e as famílias merecem recursos que tornem a segurança acessível, prática e envolvente para todas as faixas etárias”, afirmou Lisa Plaggemier, diretora executiva da National Cybersecurity Alliance. “À medida que as ameaças online se tornam mais sofisticadas — desde phishing até deepfakes habilitados por IA e cyberbullying — iniciativas como o CAPY ajudam pais, responsáveis e crianças a desenvolver hábitos mais seguros com confiança.”

“O CAPY é o nosso compromisso de tornar a conscientização em segurança acessível e atraente para todos”, afirmou Bryan Palma, CEO da KnowBe4. “Ao disponibilizar conteúdo gratuito, estamos capacitando as famílias a se unirem e aprenderem a se proteger contra ameaças cibernéticas. A segurança digital vai além do ambiente de trabalho, todos precisam estar preparados com o conhecimento necessário para se defender de ameaças online em evolução.”

Ao idealizar o CAPY, a KnowBe4 se inspirou no trabalho da Dr Bushra AlBlooshi, diretora executiva de Governança e Gestão de Riscos do Dubai Electronic Security Center. Ela afirma: “A resiliência digital começa pelas pessoas. Criar recursos de conscientização em cibersegurança acessíveis e envolventes para os cidadãos é um investimento importante que podemos fazer para o nosso futuro digital. Quando as pessoas compreendem melhor os riscos online, elas se tornam mais capacitadas para proteger a si mesmas, suas famílias e suas comunidades.”

Em breve compatível com dispositivos móveis, o CAPY oferece acesso facilitado para famílias com rotinas dinâmicas e permite que os usuários encontrem informações práticas em menos de dois minutos. A plataforma conta com uma interface amigável e vibrante e organiza 20 conteúdos curtos e de consumo rápido em uma biblioteca de navegação simples.

O conteúdo é organizado em quatro playlists temáticas distintas:

Cub Corner

Golden Circle

Fun for the Family

Social Sharing

O programa oferece uma experiência guiada por perfis de usuário para conduzir as pessoas pela “The CAPY Path”, com conteúdo adaptado para crianças, famílias e adultos. Além disso, um kit integrado de ferramentas para redes sociais disponibiliza botões de compartilhamento que permitem aos usuários publicar facilmente dicas específicas de segurança em seus perfis, ajudando a ampliar o alcance público.

Saiba mais sobre o CAPY: Cyber Awareness Program for You, aqui.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita forças de trabalho a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 organizações em todo o mundo, a KnowBe4 constrói cultura de segurança e ajuda equipes a gerenciar tanto o risco humano quanto o risco de agentes. A empresa oferece uma plataforma abrangente, agêntica e best-of-suíte para Gestão de Risco Humano, criando uma camada de defesa adaptativa que reforça comportamentos seguros diante de ameaças cibernéticas em constante evolução. A plataforma HRM+ inclui treinamento de conscientização, segurança integrada de e-mail em nuvem, coaching em tempo real, proteção anti-phishing colaborativa, AI Defense Agents e muito mais. À medida que a IA se torna cada vez mais incorporada às operações empresariais, a KnowBe4 prepara a força de trabalho moderna ao treinar tanto humanos quanto agentes de IA para reconhecer e responder a riscos de segurança. Por meio dessa abordagem unificada, a KnowBe4 lidera estratégias de gestão de confiança e defesa da força de trabalho. Mais informações em knowbe4.com.

Siga a KnowBe4 no LinkedIn, X, TikTok e Instagram.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260529130952/pt/

Contato para a imprensa

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

PR@knowbe4.com