A Kinaxis reúne líderes globais da cadeia de suprimentos na Kinexions North America para promover Agentic AI e Orquestração de Decisões

A Kinaxis® (TSX:KXS), líder global em planejamento e orquestração de ponta a ponta da cadeia de suprimentos, realizará a Kinexions North America na próxima semana, de 1 a 3 de junho, no The Cosmopolitan de Las Vegas. A principal conferência da empresa reunirá líderes globais das áreas de cadeia de suprimentos, negócios e tecnologia para três dias de inovação de produtos, insights de clientes e networking com colegas, enquanto a Kinaxis continua a avançar em seu foco na tomada de decisões orientada por IA em toda a indústria da cadeia de suprimentos.

O evento deste ano destacará como as organizações estão aplicando agentic AI e orquestração, indo além da análise para a execução e, cada vez mais, de decisões para ações coordenadas. Palestrantes de organizações globais, incluindo Merck, Bristol Myers Squibb, Unilever, British American Tobacco, Qualcomm, ExxonMobil, The Hershey Company, Scotts Miracle-Gro e Veolia, que se juntarão a executivos da Kinaxis para compartilhar como estão navegando pela disrupção e melhorando os resultados operacionais.

O CEO da Kinaxis, Razat Gaurav, fará sua primeira apresentação principal no Kinexions ao lado do diretor de Produtos, Andrew Bell, e do diretor de Soluções Agentes, Manik Sharma, que apresentarão os mais recentes avanços da empresa em recursos agentes e a evolução contínua da plataforma e do ecossistema Maestro™.

Os principais temas da conferência incluem:

Agentic AI na prática: Como os Agentes Maestro apoiam a tomada de decisões no planejamento e na execução, permitindo que as equipes ajam com rapidez, mantendo o controle

Orquestração de ponta a ponta: Conectando decisões entre funções, parceiros e horizontes temporais para reduzir a latência e melhorar o alinhamento

Da percepção à ação coordenada: Sessões conduzidas por clientes demonstrando como organizações globais estão transformando a visibilidade em tempo real em resultados operacionais mensuráveis

Quem não puder comparecer presencialmente poderá acompanhar a palestra de abertura em tempo real, pois ela será transmitida globalmente no dia 2 de junho pelo LinkedIn Live.

“As cadeias de suprimentos não enfrentam dificuldades por falta de dados; elas enfrentam dificuldades porque as decisões são desconectadas”, disse Razat Gaurav, CEO da Kinaxis. “O que está mudando é que a IA não está mais apenas informando as decisões; ela está se tornando parte de como as decisões são tomadas e executadas. Isso exige uma maneira de reunir pessoas, dados e IA para que as decisões possam ser alinhadas e executadas de forma orquestrada em todas as operações. À medida que as organizações introduzem agentic AI, surge a oportunidade de transformarmos nossas formas de trabalho e criarmos uma mudança de paradigma, passando de reagir às mudanças para operar com inteligência e nos adaptarmos continuamente à medida que as condições evoluem. Estou ansioso para aprofundar esse tema no Kinexions.”

O evento também contará com palestras de Peter Hinssen, autor de best-sellers e especialista em liderança em meio a constantes disrupções, e Michelle Mace Curran, ex-piloto da Força Aérea dos EUA (Thunderbirds), que compartilharão lições sobre tomada de decisão sob pressão. Suas sessões complementarão uma agenda mais ampla de discussões com clientes, painéis de especialistas e análises aprofundadas de produtos, com foco em como os líderes da cadeia de suprimentos estão construindo operações mais adaptáveis.

O Kinexions conta com o apoio de parceiros como Genpact, Accenture, EY, Scott Sheldon, 4flow, Bristlecone, Deloitte, Google Cloud, PlanetTogether,Microsoft, PwC e Workday e oferecerá oportunidades de networking e programação ao vivo durante todo o evento, incluindo uma apresentação do DJ e ícone da música mundialmente renomado Steve Aoki.

Os líderes da cadeia de suprimentos enfrentam disrupções persistentes, dados fragmentados e pressão para agir rapidamente sem sacrificar a precisão ou a responsabilidade. Embora muitos tenham investido em IA, a maioria ainda não a operacionalizou nos fluxos de trabalho que determinam como as cadeias de suprimentos respondem às mudanças ou confiam nela para impulsionar ações coordenadas e governadas. A Kinexions oferece um lugar privilegiado para o futuro, onde IA, orquestração e execução convergem para gerar resultados reais que importam.

Saiba mais e acompanhe: https://www.kinexions.com

Inscreva-se para a palestra principal transmitida ao vivo: AQUI

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em planejamento e orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com IA integrada, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos — do planejamento estratégico plurianual à entrega da última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e nas disrupções atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou nos siga no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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