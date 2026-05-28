SLB e Vår Energi expandem cooperação digital para ampliar o planejamento integrado de desenvolvimento de poços e campos

A empresa multinacional de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje a expansão de sua cooperação com a Vår Energi para ampliar o planejamento de poços e o planejamento integrado de desenvolvimento de campos em suas operações na plataforma continental norueguesa. Com o planejamento colaborativo de poços já reduzindo os ciclos de produção de meses a dias, e com a expectativa de que o planejamento integrado de desenvolvimento de campos ofereça benefícios semelhantes, a expansão da iniciativa visa apoiar tomadas de decisão mais rápidas e consistentes, à medida que as operadoras trabalham para manter a produção de ativos offshore consolidados, ao gerenciar simultaneamente a crescente complexidade do desenvolvimento.

Como parte da cooperação ampliada, a Vår Energi vem implementando a plataforma digital Delfi™ para conectar exploração, avaliação do subsolo, planejamento de poços, projeto submarino, planejamento de desenvolvimento de campos e produção em um ambiente nativo de nuvem. Ao permitir que as equipes trabalhem simultaneamente usando dados compartilhados e fluxos de trabalho padronizados, este enfoque reduz as transferências de informação e retrabalhos, além de apoiar tomadas de decisão mais consistentes e oportunas, desde a avaliação inicial até o planejamento do desenvolvimento.

"À medida que os projetos offshore se tornam mais complexos, o desempenho depende cada vez mais da rapidez com que as equipes conseguem se alinhar, avaliar opções e tomar decisões usando dados confiáveis", disse Rakesh Jaggi, Presidente da Divisão Digital da SLB. "Ao reunir diferentes disciplinas em um ambiente digital integrado, as operadoras podem reduzir os ciclos de planejamento e melhorar a velocidade e a qualidade das decisões necessárias para o avanço de oportunidades, incluindo interconexões submarinas marginais."

A cooperação ampliada reflete uma mudança mais vasta direcionada a enfoques de planejamento baseados em nuvem, que ajudam as operadoras a diminuir o tempo entre os principais marcos de desenvolvimento, aprimorar a coordenação entre as disciplinas e maximizar o valor dos recursos existentes em bacias consolidadas.

Pontos principais:

A SLB e a Vår Energi estão expandindo o planejamento digital de desenvolvimento de campos na plataforma digital Delfi™ em toda a plataforma continental da Noruega para aperfeiçoar a progressão desde a descoberta até o desenvolvimento.

A validação reduziu o tempo do ciclo de planejamento de meses a semanas, o que demonstra um impacto mensurável em larga escala.

Nos termos do contrato, a Vår Energi irá implementar a plataforma digital Delfi™ para conectar exploração, avaliação do subsolo, planejamento de poços, projeto submarino, planejamento de desenvolvimento de campos e produção em um ambiente nativo de nuvem.

Fluxos de trabalho padronizados e integrados permitem o trabalho simultâneo entre diferentes disciplinas, que reduzem as transferências de responsabilidade e o retrabalho, ao mesmo tempo que melhoram tomadas de decisão oportunas e baseadas em dados confiáveis ??para ativos offshore consolidados, incluindo interconexões submarinas marginais.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

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Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "espera", "é possível", "pode", "estima", "pretende", "antecipa", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quanto à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas à data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

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