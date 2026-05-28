KiddeFenwal apresenta solução inédita de proteção contra incêndios para SAEBs na Interschutz e Conferência e Exposição da NFPA

A KiddeFenwal, líder global em controles de segurança e proteção contra incêndios, apresentará suas soluções pioneiras e de várias camadas para sistemas de armazenamento de energia de bateria (SAEBs) na Interschutz e na Conferência e Exposição da NFPA, dois dos eventos mais proeminentes da indústria. O foco reflete a necessidade urgente da sociedade de mitigar os riscos de incêndio impostos pelos SAEBs em meio à sua rápida adoção no setor global de energia.

Embora os SAEBs tenham se tornado pilares essenciais da infraestrutura de energia do século XXI, sua dependência em baterias de íon de lítio cria um risco maior de haver eventos catastróficos de fuga térmica. As inovações da KiddeFenwal detectam e combatem instantaneamente incêndios que possam levar à fuga térmica, garantindo que os SAEBs tenham operações seguras, e deixando o mundo mais próximo de um futuro com energia limpa confiável.

Na Interschutz e na Conferência e Exposição da NFPA, a KiddeFenwal apresentará várias soluções de categoria mundial e a proteção melhorada e de várias camadas que eles fornecem para aplicações de SAEBs quando usadas em combinação, inédito no setor. Esses sistemas incluem:

REL-iON™ – uma plataforma abrangente de sensores que monitora e reporta gases inflamáveis, hidrogênio, superaquecimento, vazamentos de refrigerantes e água, mudanças de temperatura do ar e umidade, e outros sinais precoces de corrosão e incêndio

Detecção de amostras atmosféricas para que seja avisado o mais cedo possível casos de fumaça em seu estágio inicial

AEGIS™– PHX e ARIES™-SLX – unidades de controle para combate e alarme de incêndio que ativam ação imediata de combate

Fluoro-K™ – um agente limpo que reduz rapidamente a temperatura, neutraliza as chamas na fonte e interrompe a propagação de célula a célula sem deixar resíduo nocivo

NATURA™ IG-100 – um sistema de gás inerte que utiliza nitrogênio ecológico, o qual mantém um ambiente deficiente de oxigênio que não consegue suportar a combustão, evitando reignição

Uma pesquisa conduzida na Universidade de Maryland por um período de vários anos e testes de incêndio controlado realizados em dezembro de 2025 mostraram que, quando usados em combinação, esses sistemas são mais eficazes na detecção e no combate rápido das chamas iniciais de um incêndio, protegendo equipamentos caros e mantendo um ambiente que aprimora a segurança aos socorristas.

"Todo o potencial dos SAEBs como soluções de energia confiáveis e sustentáveis pode mesmo ser liberado ao haver proteção com sistemas de incêndios altamente sofisticados", afirmou Rekha Agrawal, CEO da KiddeFenwal. "Com mais de 100 anos de liderança no setor e uma cultura que enfatiza a inovação em geral, a KiddeFenwal está promovendo avanços nos sistemas pioneiros de prevenção, detecção e combate a incêndio, que são necessários para as empresas atuais de armazenamento de energia mais inovadoras do mundo todo".

Os profissionais da indústria do incêndio e outros participantes do evento estão convidados a visitar a KiddeFenwal no estande B07 no Salão 12 na Interschutz, que acontecerá em Hanover, Alemanha, de 1 a 6 de junho, e o estande 619 na Conferência e Exposição da NFPA, que acontecerá em Las Vegas de 22 a 24 de junho.

Sobre a KiddeFenwal

A KiddeFenwal é líder global em sistemas industriais e comerciais de combate a incêndio e controles de segurança. Com um legado de mais de um século e a agilidade atingida como uma empresa independente, a KiddeFenwal concebe e fornece tecnologias da próxima geração que protege vidas, subsistências, infraestrutura crítica e até mesmo artefatos de museu de valor inestimável. Suas marcas de confiança, incluindo Kidde Fire Systems, Kidde Fire Protection e Fenwal Controls, atende a uma ampla linha de setores, de energia e manufatura à marinha, infraestrutura e aplicações OEM. Com sede em Ashland, Massachusetts, a KiddeFenwal tem uma crescente presença global na América do Norte, na América do Sul, na Europa, no Oriente Médio e na região Ásia-Pacífico. Para mais informações, acesse www.kiddefenwal.com.

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Sharon Horowitz

shorowitz@resilere.com

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