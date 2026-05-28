RLS-1496 da Rubedo reduz lesões pré-cancerígenas de queratose actínica em 46% em quatro semanas com irritação mínima, de acordo com resultados preliminares de um estudo de Fase 1b/2a

A Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, impulsionada por inteligência artificial e focada em medicamentos seletivos de rejuvenescimento celular direcionados a células envelhecidas, anunciou hoje os resultados preliminares de um estudo de Fase 1b/2a do RLS-1496 em pacientes com queratose actínica (QA), uma condição comum relacionada à idade que resulta em lesões cutâneas pré-cancerígenas, mais comumente observada após os 65 anos.1 O estudo multicêntrico aberto, conduzido nos Estados Unidos, avaliou a segurança, a tolerabilidade e os efeitos clínicos do creme RLS-1496 a 1% em pacientes adultos com QA nos antebraços. O RLS-1496 é o primeiro modulador seletivo da glutationa peroxidase 4 (GPX4) a ser estudado em ensaios clínicos com humanos e o primeiro a ter como alvo o rejuvenescimento celular como uma nova via terapêutica em uma categoria inovadora chamada SenoTerapêutica Adaptativa. Os dados preliminares do estudo foram apresentados na Conferência Global de Saúde da RBC Capital Markets, em Nova York, em 19 de maio de 2026.

Resultados preliminares do estudo de RLS-1496 para queratose actínica

O estudo de Fase 1b/2a com RLS-1496 demonstrou uma redução de 46% na contagem de queratose actínica, em comparação com 11% no grupo controle não tratado, após 4 semanas, nos primeiros 18 dos 24 pacientes avaliados

O RLS-1496 apresentou um perfil de segurança favorável, sem eventos adversos graves e sem descontinuações devido a eventos adversos durante as 4 semanas do estudo

O RLS-1496 foi bem tolerado, causando irritação local mínima, uma área com grande necessidade não atendida no tratamento padrão

Um estudo de Fase 2b para determinação da dose de RLS-1496 para queratose actínica terá início no quarto trimestre

“Uma redução de 46% nas lesões de queratose actínica (QA) em quatro semanas, alcançada com irritação mínima, é animadora, visto que muitos pacientes hesitam em usar os tratamentos atuais devido à vermelhidão, descamação, dor e longos períodos de recuperação”, disse Frederick Beddingfield III, MD, PhD, FAAD, CEO da Rubedo e dermatologista. “As QAs são lesões pré-cancerígenas que podem levar ao carcinoma espinocelular, e os pacientes merecem uma terapia que seja eficaz e tolerável. Estamos ansiosos para avançar com o RLS-1496 para o tratamento de QAs, bem como continuar seu desenvolvimento para psoríase, dermatite atópica, fotoenvelhecimento e outras doenças e condições degenerativas associadas ao processo de envelhecimento.”

Esses resultados para QA seguem os resultados preliminares do estudo clínico de Fase 1b da Rubedo, recentemente concluído na União Europeia, que avaliou a segurança, tolerabilidade, efeitos clínicos, biodisponibilidade plasmática e farmacodinâmica do RLS-1496 tópico. Este estudo unicêntrico, de dose crescente, randomizado, duplo-cego e controlado por veículo, em pacientes com psoríase em placas, dermatite atópica e envelhecimento cutâneo (pele fotoenvelhecida), atingiu seu objetivo primário de segurança. O RLS-1496 também demonstrou sinais precoces de eficácia, incluindo uma notável redução de 20% na espessura da epiderme em pacientes com psoríase em tratamento, em comparação com um aumento de 30% em pacientes que receberam o veículo.2

“Os resultados preliminares deste estudo em queratose actínica, juntamente com os do nosso estudo de Fase 1 em pacientes com psoríase em placas, dermatite atópica e envelhecimento cutâneo, demonstram o potencial contínuo do RLS-1496 como o primeiro modulador de GPX4 e uma nova classe de SenoTerapêutica Adaptativa”, afirmou Marco Quarta, PhD, diretor científico e fundador da Rubedo. “Ao eliminar células senescentes danificadas e restaurar a saúde de células estressadas, porém viáveis, pretendemos abordar o envelhecimento biológico em sua raiz celular, com implicações que vão muito além da dermatologia, abrangendo fibrose, doenças metabólicas, sarcopenia e neurodegeneração. O que torna o RLS-1496 particularmente promissor é que ele parece atuar em diversas características fundamentais do envelhecimento — da senescência celular à autofagia e ao desequilíbrio do estresse oxidativo. Acreditamos que esse tipo de biologia multiaxial definirá a próxima geração de medicamentos para a longevidade.”

Os dados do estudo clínico de RLS-1496 para queratose actínica (QA) da Rubedo, bem como os dados do estudo de Fase 1b, incluindo um conjunto de dados abrangente de 70 participantes avaliando o RLS-1496 no envelhecimento da pele, estão sendo compilados para submissão a importantes revistas médicas e congressos da área.

Queratose Actínica: Uma condição de saúde comum com necessidades não atendidas

Estima-se que 58 milhões de americanos tenham uma ou mais ceratoses actínicas (QAs)3 O mercado anual de QAs nos EUA foi de US$ 3,55 bilhões em 2025 e deverá crescer para US$ 4,8 bilhões até 2035.4 Em reconhecimento ao Mês de Conscientização sobre o Câncer de Pele, a Rubedo está chamando atenção para mitos comuns sobre as QAs e destacando por que novos tratamentos ainda são urgentemente necessários para milhões de pessoas afetadas pelas QAs.

Mito 1: As queratoses actínicas são manchas solares inofensivas e geralmente desaparecem sozinhas.

Os fatos:

As QAs se formam como resultado da exposição solar prolongada e geralmente aparecem como pequenas manchas ásperas na pele, que podem variar de cor. Elas são tipicamente encontradas em áreas do corpo expostas ao sol, incluindo rosto, couro cabeludo, pescoço, braços e mãos. 3

Se não tratadas, as QAs podem evoluir para carcinoma espinocelular (CEC), que é o segundo tipo mais comum de câncer de pele.5 Estima-se que 1,8 milhão de casos de CEC sejam diagnosticados a cada ano,6 e que 82% dos CECs comecem como QAs.5

Mito 2: As QAs são raras.

Os fatos:

As queratoses actínicas (QAs) estão entre os diagnósticos mais comuns feitos por dermatologistas, com uma prevalência global de aproximadamente 14%. 7 A prevalência de QAs aumenta com a idade, frequentemente se desenvolvendo após os 50 anos, mas mais comumente observada após os 65 anos. 1

A prevalência de QAs aumenta com a idade, frequentemente se desenvolvendo após os 50 anos, mas mais comumente observada após os 65 anos. Embora uma única lesão apresente um risco relativamente baixo de progressão, a presença de uma QA indica uma maior probabilidade de desenvolvimento de lesões adicionais ao longo do tempo, aumentando o risco cumulativo de câncer de pele.3

Mito 3: Os tratamentos atuais para QAs são bons o suficiente.

Os fatos:

Os tratamentos disponíveis — incluindo cremes tópicos, criocirurgia e terapia fotodinâmica — podem ser eficazes, mas geralmente estão associados a dor, vermelhidão, inchaço, formação de crostas ou descamação que podem levar semanas para cicatrizar. 8

Esses efeitos colaterais levam alguns pacientes a adiar ou interromper o tratamento, deixando as lesões sem tratamento e aumentando o risco de que as QAs progridam para câncer de pele.8 Novas abordagens de tratamento eficazes com melhor tolerabilidade são necessárias para proteger os pacientes de um câncer evitável.

Sobre a modulação RLS-1496 e GPX4

O principal candidato da Rubedo, o RLS-1496, em desenvolvimento para administração tópica e oral, é um modulador de GPX4 inovador, com ação modificadora da doença, que atua seletivamente em células senescentes patológicas e outras células estressadas e envelhecidas que impulsionam doenças crônicas relacionadas à idade. Essas doenças incluem imunologia e inflamação (I&I), dermatologia e envelhecimento da pele, síndrome metabólica (obesidade, diabetes, fibrose hepática), sarcopenia e doenças neurodegenerativas.

Em certas células patológicas, o envelhecimento está associado a um desequilíbrio na GPX4. A modulação da GPX4 sensibiliza as células à ferroptose, um tipo de morte celular programada, considerada o calcanhar de Aquiles das células senescentes. Ao modular a GPX4 em células senescentes "envelhecidas" sensíveis à ferroptose, o RLS-1496 pode ser capaz de eliminar essas células para combater doenças e também auxiliar as células saudáveis ??a funcionarem adequadamente e restaurar a homeostase tecidual. Além de sua função senolítica direcionada no desencadeamento da ferroptose seletiva em células senescentes patológicas, o RLS-1496 também poderia atuar como um modulador restaurador que induz uma 'redefinição redox' vital por meio de uma resposta hormonal controlada em células vizinhas estressadas, eliminando efetivamente a fonte de inflamação crônica enquanto restabelece ativamente a homeostase dos tecidos saudáveis. Este mecanismo de dupla ação representa uma nova categoria de medicamentos – Adaptive SenoTherapeutics.

O RLS-1496 utiliza a ALEMBIC™, plataforma proprietária de descoberta de medicamentos baseada em IA da Rubedo, que identifica alvos dentro de células senescentes patológicas e desenvolve medicamentos seletivos para o rejuvenescimento celular direcionados a esses alvos.

Sobre a Rubedo Life Sciences

A Rubedo Life Sciences é uma empresa de biotecnologia em fase clínica que desenvolve um amplo portfólio de medicamentos inovadores de rejuvenescimento celular seletivo direcionados às células envelhecidas, que são as principais responsáveis por doenças crônicas relacionadas à idade. Por meio de nossa plataforma proprietária de descoberta de fármacos, a ALEMBIC™, impulsionada por inteligência artificial (IA), estamos desenvolvendo novas moléculas pequenas, as primeiras de sua classe, para atingir seletivamente células patológicas e senescentes. Essas células desempenham um papel fundamental na progressão de doenças pulmonares, dermatológicas, oncológicas, neurodegenerativas, fibróticas e outras doenças crônicas. Nosso principal candidato a medicamento, o RLS-1496, um potencial modulador GPX4 modificador da doença, é o primeiro de sua classe e está atualmente em ensaios clínicos de fase I. A equipe de liderança da Rubedo é composta por profissionais experientes nas áreas de química, tecnologia de IA, ciência da longevidade e ciências da vida, com trajetória em desenvolvimento e comercialização de medicamentos em grandes empresas farmacêuticas e de biotecnologia. A empresa está sediada em Mountain View, na Califórnia (EUA), e possui escritórios em Milão, na Itália. Para obter informações adicionais, visite www.rubedolife.com.

1 Flohil SC, van der Leest RJT, Dowlatshahi EA, et al. Prevalência de Queratose Actínica e seus Fatores de Risco na População Geral: O Estudo de Rotterdam. Journal of Investigative Dermatology, Volume 133, Edição 8, 2013, Páginas 1971-1978, https://doi.org/10.1038/jid.2013.134

2 Vitari A, Laslavic A, Spellman M, et al. Resumo 0510: Estudo clínico do creme tópico RLS-1496: Visando a senescência celular em pacientes com psoríase em placas leve a moderada. Apresentado na Reunião Anual de 2026 da Sociedade de Dermatologia Investigativa (SID). https://www.sidnet.org/wp-content/uploads/2026/05/SID_Chcago26_Abstract_FInal_4.pdf#page=132

3 Fundação do Câncer de Pele. Visão geral da queratose actínica. Acessado em maio de 2026. https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/actinic-keratosis/

4 Nova1Advisor. Tamanho, participação e tendências do mercado de tratamento da queratose actínica nos EUA: relatório de análise por terapia (tópica/medicamentos, cirurgia, terapia fotodinâmica), por classe de medicamento, por produto, por uso final e segmento - análise da indústria, participação, crescimento, perspectivas regionais e previsões, 2026-2035. Acessado em maio de 2026. https://www.novaoneadvisor.com/report/us-actinic-keratosis-treatment-market

5 Li Z, Lu F, Zhou F, et al. (2025). Da queratose actínica ao carcinoma espinocelular cutâneo: a patogênese e os tratamentos principais. Frontiers in immunology, 16, 1518633. https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1518633

6 The Skin Cancer Foundation. Visão geral do carcinoma espinocelular. Acessado em maio de 2026. https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/squamous-cell-carcinoma/

7 George CD, Lee T, Hollestein LM, et al. Epidemiologia global da queratose actínica na população geral: uma revisão sistemática e meta-análise, British Journal of Dermatology, Volume 190, Edição 4, abril de 2024, Páginas 465–476, https://doi.org/10.1093/bjd/ljad371

8 Balcere A, Rone Kupfere M, ??ma I, Kr?mi?a A. (2019). Prevalência, taxa de descontinuação e fatores de risco para reações locais graves com opções de tratamento tópico para queratose actínica da face e do couro cabeludo. Medicina (Kaunas, Lituânia), 55(4), 92. https://doi.org/10.3390/medicina55040092

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