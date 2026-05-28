Shopee e Sebrae expandem programa gratuito de capacitação

A Shopee e o Sebrae lançam uma nova etapa da sua plataforma gratuita de qualificação voltada a micro e pequenos empreendedores, com treinamentos inteiramente online. Desde o início do programa, em 2025, mais de 1.700 negócios já foram beneficiados com conteúdos e consultorias focados na expansão sustentável no ambiente digital.

De acordo com o Sebrae, a presença em marketplaces contribui para ampliar a competitividade de pequenos negócios a longo prazo. Nesse cenário, o e-commerce vem se consolidando como uma importante porta de entrada para empreendedores no país. A nova etapa da parceria representa mais um avanço no acesso a ferramentas e conhecimentos essenciais para o mercado atual.

“A pandemia acelerou definitivamente a digitalização. Isso não tem volta. Hoje o Sebrae atua fortemente na qualificação digital dos pequenos negócios, com cursos de inteligência artificial, comércio eletrônico e gestão digital. O pequeno negócio que não entra no mundo digital acaba ficando para trás. Por isso, essa agenda é permanente dentro do Sebrae”, afirma o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares.

A iniciativa faz parte da parceria entre a instituição e o marketplace, iniciada em 2024, para apoiar a digitalização de empreendedores. “Atualmente, mais de 3 milhões de vendedores brasileiros estão registrados na nossa plataforma e são responsáveis por 95% das vendas no país. Seguimos investindo em iniciativas de capacitação para que cada vez mais negócios locais possam encontrar no digital uma oportunidade concreta de crescimento e desenvolvimento”, destaca Felipe Lima, diretor de desenvolvimento de negócios e operações de fulfillment da Shopee.

Nova trilha de conhecimento

O novo ciclo de aprendizado foi desenvolvido para aprofundar o conhecimento técnico dos participantes em temas fundamentais para o sucesso online. Dividido em seis módulos, o conteúdo aborda desde boas práticas para evitar erros comuns em marketplaces até estratégias de Ads, personalização logística e organização do fluxo de caixa. O programa também oferece benefícios adicionais conforme os empreendedores completarem as trilhas, como uma comunidade exclusiva no WhatsApp com atendimento de consultores parceiros para tirar dúvidas e dar continuidade ao aprendizado.

Resultados na prática

O impacto da qualificação já pode ser visto na trajetória de pessoas que transformaram seus negócios com o apoio do programa. É o caso de Wilker Sousa Borges, de 37 anos, da IdealModas. Atuando no setor de moda há mais de duas décadas em Goiânia, o lojista identificou a mudança no comportamento dos consumidores e buscou os cursos oferecidos pelo Sebrae e pela Shopee para expandir sua operação física com o marketplace.

Hoje, a Shopee já representa cerca de 70% do faturamento do empreendedor, e o empresário passou a registrar mensalmente resultados que antes levavam um ano para serem alcançados. “A mudança me permitiu dobrar a capacidade de produção e, com o ganho de tempo na gestão, hoje consigo estar presente na rotina do meu filho”, revela o lojista.

Para participar e ter acesso gratuito aos conteúdos da parceria entre Shopee e Sebrae, basta realizar a inscrição na plataforma: Parceria Shopee

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