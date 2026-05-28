A LMR by IFF inaugura novo campo experimental em Grasse

A LMR Naturals by IFF — líder global em ingredientes naturais para perfumaria, cosméticos e aromas — inaugurou hoje seu novo campo experimental, o Domaine des Naturels LMR. O campo é dedicado ao avanço da pesquisa em ingredientes naturais, à preservação do patrimônio agrícola de Grasse e à expansão da educação em produtos naturais. A inauguração, que contou com a presença do prefeito de Grasse, Jérôme Viaud, um antigo apoiador da indústria de perfumes, reforça o compromisso contínuo da IFF e da LMR com a região.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260527356830/pt/

At Domaine des Naturels LMR, R&D experts research new natural species, variety breeding, cultivation methods and production techniques.

“Esta inauguração reflete mais de duas décadas de investimento contínuo em Grasse e em ingredientes naturais”, disse Ana Paula Mendonça, presidente da área de Fragrâncias da IFF. “Com o Domaine des Naturels LMR, estamos unindo inovação, preservação e compartilhamento de conhecimento para moldar o próximo capítulo dos ingredientes naturais, impulsionado por profunda expertise científica e uma rede de inovação verdadeiramente global. O que mais importa é o que isso proporciona aos nossos clientes: mais liberdade criativa, ingredientes mais distintos e, em última análise, verdadeira diferenciação.”

Impulsionando a inovação sustentável em ingredientes naturais

O campo experimental de 1,8 hectare opera como uma plataforma integrada de pesquisa e desenvolvimento. Localizado próximo à sede da LMR em Grasse e ao seu sofisticado ateliê de criação, L’Atelier du Parfumeur, o Domaine des Naturels LMR permite uma abordagem integrada da semente à fragrância.

Sabrya Meflah, presidente da Divisão de Fragrâncias finas da IFF, afirmou: “O Domaine des Naturels LMR é um fantástico campo de experimentação criativa para que nossos artistas da perfumaria encontrem inspiração e criem as assinaturas do futuro, aproveitando nosso ecossistema de inovação único em Grasse e no mundo todo.”

Adquirido pela IFF em 2025, o campo se baseia no legado do pioneiro agricultor Constant Viale, seu antigo proprietário. O Domaine des Naturels LMR mantém uma coleção de espécies endêmicas, incluindo rosas, jasmins, tuberosa, íris, narcisos e oliveiras. Combinando métodos de cultivo tradicionais com abordagens agronômicas avançadas, o LMR continua a proteger e desenvolver o conhecimento singular de Grasse. O cultivo em terraços, as práticas orgânicas e as iniciativas de biodiversidade ajudam a preservar tanto a paisagem quanto seu equilíbrio ecológico.

O campo experimental permite que equipes locais explorem variedades de plantas, aprimorem técnicas de cultivo e avaliem insumos de base biológica em condições reais. Ao integrar agronomia, extração e perfumaria — com o apoio de uma equipe multidisciplinar de mais de 10 especialistas em botânica — a LMR aprimora sua capacidade de projetar, validar e ampliar matérias-primas naturais diferenciadas, ao mesmo tempo que apoia sistemas agrícolas mais resilientes. Com uma abordagem abrangente para a sustentabilidade, a área inclui o abastecimento diversificado de água, o apoio a polinizadores e o desenvolvimento de habitats para a fauna local, fortalecendo ainda mais o compromisso de longa data da LMR com a gestão ambiental.

Gestão e educação

O Domaine des Naturels LMR também funciona como um ambiente imersivo dedicado à educação sobre ingredientes naturais, oferecendo a clientes, parceiros e perfumistas uma visão direta da realidade do fornecimento e cultivo de materiais naturais.

O local abrigará gradualmente a LMR Naturals Academy, com programas de treinamento e experiências práticas para aprofundar a expertise e garantir a transmissão desse conhecimento especializado.

“Ao unir inovação, tradição e educação, a LMR Naturals by IFF continua moldando o futuro dos ingredientes naturais”, disse Bertrand de Préville, gerente-geral da LMR Naturals by IFF. “Estamos sediados em Grasse, conectados a uma rede global e guiados por uma visão de longo prazo.”

Desde a aquisição da LMR Naturals em 2000, a IFF tem investido continuamente em Grasse. Baseando-se na visão pioneira da fundadora da LMR, Monique Rémy, esse compromisso constante continua a elevar os padrões em ingredientes naturais, combinando ciência, agricultura e a arte da perfumaria. Isso também integra Grasse a uma rede global de pesquisa que abrange o Brasil, os Estados Unidos, a Ásia e outros países, permitindo que o conhecimento gerado no Domaine des Naturels LMR se estenda às 14 plataformas de inovação da IFF em todo o mundo.

Sobre a LMR Naturals by IFF

Fundada em 1983 por Monique Rémy e adquirida pela IFF no ano 2000, a LMR Naturals é uma unidade de negócios registrada dentro da IFF dedicada ao desenvolvimento de ingredientes naturais inovadores, de alta qualidade e com origem sustentável. A LMR Naturals apoia perfumistas do mundo todo com um amplo portfólio de ingredientes naturais para fragrâncias finas, beleza, cuidados pessoais, cuidados com a casa e aromatizantes com aplicações gustativas. Para mais informações, acesse https://www.iff.com/scent/lmr-naturals/.

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Judith Gross, Vice-Presidente de Comunicação e Marca

Departamento: Fragrâncias

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