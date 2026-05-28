AI/R facilita o acesso ao emprego e conecta candidatos a milhares de vagas via WhatsApp

SÃO PAULO, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, empresa de tecnologia especialista em Agentic AI, segue expandindo a aplicação da LLIA, sua plataforma de IA voltada à simplificação de processos de contratação. Com a incorporação da LLIA EasyHire, solução que utiliza o WhatsApp como principal interface, a companhia conecta candidatos de todo o Brasil a milhares de vagas operacionais por ano, ampliando o acesso a oportunidades de trabalho em setores como indústria, construção civil e logística.

“Grande parte dos profissionais que atuam em funções operacionais ainda encontra barreiras relevantes no acesso a processos seletivos digitais, seja pela complexidade das plataformas ou pela limitação de conectividade. Ao utilizar um canal que já faz parte do dia a dia das pessoas, conseguimos aumentar significativamente o alcance dessas oportunidades”, afirma Gil Torquato, Chairman e CEO da AI/R.

Do ponto de vista das empresas, o uso da LLIA EasyHire possibilita a criação de jornadas de recrutamento mais padronizadas e escaláveis, aumentando a capacidade de processamento de candidatos e reduzindo o tempo necessário para triagem. A solução combina modelos de linguagem avançados, automação de fluxos e integração com sistemas corporativos, garantindo consistência na avaliação dos perfis e maior agilidade na tomada de decisão.

A aplicação da LLIA em recrutamento de vagas operacionais está alinhada à estratégia de negócio da AI/R, estruturada em torno de uma única capacidade: a Agentic AI Engineering, que reúne desenvolvimento de software, criação e orquestração de múltiplos agentes inteligentes, bem como sua aplicação direta nas operações globais de centenas de organizações. No centro dessa abordagem está o AI/R Algorithm, novo framework desenvolvido pela companhia que, em cinco fases, estrutura todo o ciclo dos sistemas multiagentes, indo da definição do problema à geração de resultados mensuráveis.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

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Caroline Randow, caroline.randow@aircompany.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9728479)