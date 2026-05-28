Stoneshield Capital Encerra o Opportunity Fund IV, com Excesso de Subscrição, com Limite Máximo de €1,5 bilhão

LUXEMBURGO, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Stoneshield Capital, uma empresa de investimento europeia líder focada na criação e escalonamento de plataformas em ativos reais, anunciou hoje o encerramento do Stoneshield Opportunity Fund IV com limite máximo de €1,5 bilhão em compromissos de capital total, excluindo co-investimentos, superando sua meta original de €1,0 bilhão. O Fundo foi encerrado em seis meses com o dobro do fundo anterior, demonstrando a força da estratégia de investimento diferenciada, plataforma institucional e histórico de execução da Stoneshield. O ritmo da captação foi particularmente notável no ambiente atual, onde, de acordo com a Preqin, os fundos imobiliários em todo o mundo levaram uma média de 17 meses para encerrar.

O Fundo foi substancialmente sobrescrito, com juros agregados com valor acima de €2,0 bilhões. A captação de recursos foi ancorada pelo forte apoio dos atuais limitados sócios globais da Stoneshield, com uma taxa de renovação de 100%, e foi expandida com os compromissos assumidos por um grupo seleto de novos investidores globais, incluindo destacados fundos soberanos, consultorias globais, fundos de pensão, seguradoras, fundos patrimoniais doações, family offices e fundações em toda a América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia.

O Fundo IV buscará investimentos orientados ao controle em ativos reais europeus e plataformas corporativas relacionadas, usando a propriedade da base de ativos subjacente como base para a criação e dimensionamento dos negócios operacionais. O Fundo se concentrará nos setores apoiados por ventos estruturais favoráveis, restrições de fornecimento e complexidade operacional, incluindo infraestrutura de energia, moradia, moradia estudantil, hotelaria e infraestrutura crítica. O Fundo IV já concluiu seus investimentos iniciais de: uma joint venture de €150 milhões com a Neinor Homes para o desenvolvimento do maior projeto residencial premium lançado em Marbella nos últimos anos; uma participação de 9,5% na Meliá Hotels International, tornando a Stoneshield a segunda maior acionista da empresa e dando à empresa representação do conselho em uma das principais plataformas de hospitalidade da Europa; e uma aquisição de participação de 15% na Exolum, uma das principais plataformas de logística de energia e infraestrutura crítica de biocombustíveis da Europa.

Os sócios-gerentes da Stoneshield, Felipe Morenés Botín e Juan Pepa, disseram: "Somos gratos pelo forte apoio dos nossos novos e existentes investidores, cuja convicção reflete a confiança na abordagem diferenciada da Stoneshield em relação aos ativos reais europeus. Nossa estratégia consiste em levar para a Europa um modelo de atuação de private equity dos EUA, investindo onde convergem a propriedade de ativos tangíveis, a capacidade operacional e a complexidade corporativa, e onde uma análise de investimento disciplinada e uma execução prática podem gerar um valor excepcional. O Fundo IV proporciona a escala necessária para a continuação da execução dessa estratégia: identificar oportunidades proprietárias, expandir as plataformas em torno das bases de ativos de alta qualidade, e criação de parcerias ativas com equipes de gestão para possibilitar o crescimento por meio do aprimoramento operacional e do reposicionamento estratégico. A Europa continua sendo um mercado altamente atraente para investidores que podem combinar o acesso local com a execução institucional, e uma mentalidade de propriedade orientada para o controle."

PJT Park Hill e UBS Investment Bank atuaram como consultores financeiros e agentes de colocação da Stoneshield.

Sobre a Stoneshield Capital

A Stoneshield Capital é uma empresa de investimento europeia líder com mais de €8 bilhões em ativos sob gestão. Com sede no Luxemburgo, ela conta com uma equipe dedicada de mais de 30 profissionais de investimento que trabalham na Europa em Madrid, Lisboa e Dublin, e mais de 30 000 profissionais nas empresas do seu portfólio.

A Stoneshield foi fundada em 2018 por Juan Pepa e Felipe Morenés Botín (os "Sócios-Gerentes") para capitalizar ativos reais de longo prazo e oportunidades de private equity na Europa por meio de uma abordagem de investimento liderada por plataforma. A Stoneshield foi recentemente classificada entre as 100 principais franquias globais de captação de recursos da PERE.

Notas aos Editores:

Stoneshield Capital junta-se ao Conselho Diretor do Meliá Hotel International ( https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/07/3290322/0/en/stoneshield-capital-joins-meli%C3%A1-hotel-international-s-board-of-directors.html ) Stoneshield Capital Adquire da OMERS Participação de 15% na Exolum ( https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/22/3300241/0/en/stoneshield-capital-to-acquire-15-stake-in-exolum-from-omers.html ) Neinor Homes e Stoneshield Capital Fazem Parceria de €150 milhões para Desenvolvimento de Projeto Residencial Premium em Marbella ( https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-homes-and-stoneshield-capital-launch-150mn-partnership/ )





Contato com a Mídia

Claudia Suárez

E: cs@stoneshieldcapital.com

T: +353 (0) 87 465 4410

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f14ac2ad-4cee-4472-8d2d-ac58fdef4c2e

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e94dacde-674b-4a0f-b68e-436f8167bd92

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001184615)