Falta de gestão contábil aumenta risco de prejuízo

O Brasil registrou mais de 4,2 milhões de novos pequenos negócios em 2024, mas também contabilizou 2,4 milhões de encerramentos no mesmo período, segundo levantamento do Sebrae. O cenário reforça um desafio recorrente para empresas de diferentes portes: transformar crescimento em sustentabilidade. Nesse contexto, especialistas alertam que a falta de integração entre contabilidade e gestão financeira ainda está entre os principais fatores que comprometem a saúde dos negócios.

A preocupação ganha relevância diante de outro dado: entre 60% e 63% das empresas brasileiras não sobrevivem após cinco anos de atividade, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Embora diversos fatores influenciem esse resultado, falhas de gestão financeira, planejamento insuficiente e falta de uso estratégico das informações contábeis estão entre os problemas que mais comprometem a sustentabilidade dos negócios.



Para Aniele Tinoco de Sá Vieira, fundadora da Prospere Finanças, um dos principais sinais de que a contabilidade não está sendo utilizada de forma estratégica é quando ela se limita ao cumprimento de obrigações fiscais. “Muitas empresas enxergam a contabilidade apenas como uma exigência legal, quando ela deveria ser uma ferramenta de gestão. Quando as informações contábeis não participam da tomada de decisão, a empresa perde visibilidade sobre sua realidade financeira e aumenta a exposição a riscos”, afirma.

Entre os problemas mais frequentes estão a falta de controle efetivo do fluxo de caixa, erros de precificação, uso inadequado de crédito e ausência de indicadores confiáveis para acompanhar o desempenho do negócio. Segundo a especialista, essas falhas podem gerar impactos significativos no dia a dia. “Nem sempre o prejuízo aparece de forma imediata. Muitas vezes ele surge aos poucos, por meio da redução das margens, aumento do endividamento, dificuldades de planejamento e decisões tomadas com base em informações incompletas”, explica.

Outro desafio é a desconexão entre os setores financeiro e contábil. Quando essas áreas atuam de forma isolada, a empresa perde a capacidade de transformar dados em inteligência para o negócio. “A gestão financeira cuida da operação diária, enquanto a contabilidade oferece uma visão mais ampla da situação da empresa. Quando não há integração entre essas frentes, o empresário tende a agir de forma reativa, sem o suporte necessário para antecipar problemas e identificar oportunidades”, destaca Aniele.

Para a fundadora da Prospere, o primeiro passo para mudar esse cenário é incorporar a contabilidade à rotina estratégica do negócio. “A contabilidade produz informações valiosas sobre custos, resultados, tributos e desempenho. Quando esses dados passam a orientar decisões, a empresa ganha mais previsibilidade, melhora sua capacidade de planejamento e reduz riscos que poderiam comprometer sua sustentabilidade no longo prazo”, conclui.

Sobre a Prospere Finanças

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A Prospere Finanças é uma assessoria contábil no Rio de Janeiro, fundada em 2013 pela contadora Aniele Tinoco Vieira. O escritório é especializado na prestação de serviços contábeis, fiscais e financeiros para médicos e profissionais da saúde, profissionais liberais e pequenas e médias empresas.