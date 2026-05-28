Engenharia reduz impactos ambientais em obras de supertall

O setor de construção civil de edifícios superaltos tem adotado cada vez mais soluções de engenharia voltadas à redução de impactos ambientais e ao aumento da eficiência desde as fases iniciais. Com mais de 550 metros de altura, o Senna Tower, em construção em Balneário Camboriú, incorpora tecnologias de climatização, gestão de emissões e automação predial projetadas para otimizar o funcionamento do edifício e reduzir desperdícios ao longo do tempo.

O projeto, desenvolvido pela FG Empreendimentos, em parceria com a marca Senna e Havan, integra o planejamento desde a concepção para permitir maior controle sobre emissões, resíduos e sistemas prediais. Projetos dessa escala exigem soluções que garantam desempenho operacional consistente e mitigação de impactos desde a fundação.



Soluções de eficiência no canteiro de obras



Os processos implementados na fase de fundação visam garantir maior produtividade e menor geração de resíduos. Entre as inovações técnicas aplicadas no canteiro de obras, destacam-se:

Sistema limpa-rodas automatizado: para evitar a dispersão de resíduos nas vias públicas, os caminhões passam por uma lavagem de rodas acionada por sensores. A água utilizada é tratada e reaproveitada, enquanto os resíduos coletados recebem destinação em aterros licenciados.

para evitar a dispersão de resíduos nas vias públicas, os caminhões passam por uma lavagem de rodas acionada por sensores. A água utilizada é tratada e reaproveitada, enquanto os resíduos coletados recebem destinação em aterros licenciados. Decantador de resíduos de tinta: sistema de tratamento que permite a limpeza de ferramentas de pintura e o reaproveitamento da água, reduzindo o desperdício de insumos.

sistema de tratamento que permite a limpeza de ferramentas de pintura e o reaproveitamento da água, reduzindo o desperdício de insumos. Cisternas industrializadas: o uso de reservatórios pré-fabricados acelera o cronograma da obra e minimiza a geração de entulho no canteiro.

o uso de reservatórios pré-fabricados acelera o cronograma da obra e minimiza a geração de entulho no canteiro. Fundação customizada: o projeto conta com uma solução de fundação desenvolvida especificamente para as dimensões do edifício, representando uma evolução na engenharia nacional.



Indicadores e eficiência ambiental



O planejamento ambiental do empreendimento apresenta indicadores aplicados de forma integrada ao longo de todo o ciclo do projeto:

Redução de 70% na geração de resíduos sólidos, considerando desde a execução da obra até a operação do edifício.

Redução de 40% na emissão de carbono ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento.

Uso de gás R-32, de baixo potencial de aquecimento global (GWP), em 100% do sistema de climatização (HVAC).

Supervisão integral (100%) dos sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos (MEP) por meio de um sistema de automação predial (BMS), voltado para o controle e eficiência em tempo real.



A integração entre engenharia, tecnologia e automação visa permitir que o edifício opere com maior previsibilidade, além de assegurar condições de desempenho e manutenção ao longo do tempo.

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“O desafio de um projeto dessa magnitude está em garantir a excelência construtiva e a eficiência operacional ao longo de décadas. Por isso, estruturamos um sistema que permite monitorar, ajustar e otimizar continuamente todos os recursos do edifício”, afirma Stéphane Domeneghini, diretora-executiva da Talls Solutions e engenheira responsável pelo projeto.