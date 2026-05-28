HBF+Brasil anuncia residência francesa durante o Rio2C

Depois de anunciar sua segunda edição durante o Marché du Film, mercado de negócios do Festival de Cannes, o HBF+Brasil: Iniciativa de apoio ao desenvolvimento , iniciativa do Hubert Bals Fund (HBF), do Festival Internacional de Cinema de Roterdã (IFFR), volta a apresentar novidades no Rio2C. Em painel realizado durante o evento no Rio de Janeiro, os parceiros nacionais Projeto Paradiso, RioFilme, Spcine e Embratur anunciaram uma parceria inédita com a residência francesa Moulin d’Andé.



A colaboração permitirá que um dos dez diretores contemplados na primeira edição da iniciativa participe de uma residência artística de três semanas no tradicional centro de criação localizado na Normandia, na França. O projeto será selecionado pelos organizadores da residência, reconhecida historicamente por acolher cineastas ligados à Nouvelle Vague e nomes como François Truffaut, sendo considerada até hoje um verdadeiro “santuário do cinema” francês.



Ao final da residência, o produtor do projeto selecionado se juntará ao diretor para apresentar a obra em um evento de mercado promovido pelo Moulin d’Andé, que reúne mais de 40 produtores, distribuidores e programadores de festivais da França. Com a seleção, diretor e produtor receberão uma Bolsa Paradiso para participar do programa, com uma passagem oferecida pela Embaixada da França no Brasil, e passarão a integrar a Rede Paradiso de Talentos, que reúne profissionais de destaque do audiovisual brasileiro contemplados com bolsas e apoios do Projeto Paradiso.



O anúncio reforça o movimento de expansão do HBF+Brasil, lançado em 2025 para apoiar o desenvolvimento inicial de longas-metragens de ficção de cineastas brasileiros em seu segundo ou terceiro longa. Em sua primeira edição, a iniciativa contemplou dez projetos brasileiros com bolsas de €10 mil cada, refletindo a diversidade da produção audiovisual contemporânea do país, com quatro projetos do Rio de Janeiro, quatro de São Paulo e dois de outras regiões brasileiras.



A segunda edição do programa, anunciada durante o Marché du Film, em Cannes, ampliará o número de apoios nacionais fora do eixo Rio-São Paulo. Além dos quatro projetos ligados ao Rio de Janeiro apoiados pela RioFilme e dos quatro ligados a São Paulo apoiados pela Spcine, a Embratur dobrará sua participação em relação à edição anterior, apoiando dois projetos de outras regiões do país, enquanto o Projeto Paradiso seguirá apoiando uma obra nacional fora dos dois principais polos de produção audiovisual brasileiros. Mais informações sobre a segunda edição da iniciativa serão divulgadas no site do IFFR em julho.



Sobre o HBF+Brasil: Iniciativa de apoio ao desenvolvimento



Lançado em maio de 2025, o HBF+Brasil: Iniciativa de apoio ao desenvolvimento apoia o desenvolvimento inicial de longas-metragens de ficção de cineastas brasileiros, oferecendo bolsas de €10 mil para projetos dirigidos por realizadores em seu segundo ou terceiro longa-metragem, com uma produtora brasileira associada ao projeto. É possível conferir os projetos selecionados neste link.

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A iniciativa combina o conhecimento local e os recursos do Projeto Paradiso, RioFilme, Spcine e Embratur com a expertise do Hubert Bals Fund em financiamento de desenvolvimento. O programa faz parte do compromisso histórico do HBF com o cinema brasileiro — o Brasil é o país mais apoiado pelo fundo em seus 35 anos de história.