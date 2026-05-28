Edital PND 2026 detalha inscrições, prova e áreas avaliadas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o edital da PND 2026, avaliação que poderá ser utilizada por estados, municípios, Distrito Federal e União em concursos públicos e processos seletivos voltados à contratação de professores da educação básica pública. A aplicação da prova está prevista para 20 de setembro de 2026.

O documento reúne as principais regras da edição, incluindo cronograma, período de inscrição, taxa de participação, critérios de isenção, estrutura da prova, áreas avaliadas e procedimentos para atendimento especializado e uso de nome social. A PND seguirá o mesmo modelo teórico adotado pelo Enade das Licenciaturas.



Sobre a PND 2026



A Prova Nacional Docente (PND) não substitui concursos públicos e não garante a contratação automática de candidatos aprovados. A avaliação funcionará como um instrumento nacional de apoio a concursos e processos seletivos promovidos pela União, estados, Distrito Federal e municípios que optarem por utilizar a nota da prova como etapa de admissão para o magistério da educação básica pública.

De acordo com o edital, a inscrição da PND não elimina a necessidade de participação posterior nos concursos ou seleções de interesse do candidato. Cada rede de ensino ou ente federativo será responsável por definir as regras de aproveitamento da nota, além dos critérios específicos de seleção.

Entre os objetivos da iniciativa estão o apoio ao ingresso de professores na educação básica pública, o fortalecimento da formação docente, a promoção da autoavaliação dos participantes e a geração de indicadores para subsidiar políticas públicas voltadas à formação de professores.



Como fazer a inscrição na PND 2026



As inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) 2026 deverão ser realizadas exclusivamente pelo Sistema PND, entre os dias 22 de junho e 3 de julho de 2026. O procedimento será totalmente online e não haverá possibilidade de inscrição fora do prazo estabelecido pelo edital.

Durante o cadastro, o participante deverá informar CPF e data de nascimento, selecionar a área de avaliação desejada, indicar a unidade da federação e o município onde pretende realizar a prova, além de fornecer e-mail e telefone válidos para contato.

O sistema também permitirá solicitar atendimento especializado e optar pelo uso do nome social, desde que a informação já esteja regularizada junto à Receita Federal.

De acordo com o edital, será aceita apenas uma inscrição por CPF.



Regras importantes da inscrição na PND



O Inep alerta que todos os dados cadastrados no sistema deverão coincidir integralmente com as informações registradas na Receita Federal. Divergências, informações falsas ou dados inexatos poderão resultar na eliminação do participante em qualquer etapa da PND.

Após a conclusão da inscrição, o cancelamento não será permitido, inclusive nos casos em que o pagamento da taxa ainda esteja em processamento bancário.

O edital também reforça que inscrições realizadas fora do Sistema PND ou após o encerramento do prazo oficial não serão aceitas.



Taxa de inscrição da PND 2026



A taxa de inscrição da Prova Nacional Docente (PND) 2026 será de R$ 85. O pagamento deverá ser efetuado até 8 de julho de 2026, respeitando os horários de compensação bancária definidos pelas instituições financeiras. Segundo o edital, os pagamentos realizados após o prazo não terão validade e impedirão a confirmação da inscrição.

A quitação da taxa será feita por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), gerada exclusivamente no Sistema PND no momento da inscrição.



Estrutura da prova da PND 2026



A Prova Nacional Docente (PND) 2026 será composta por diferentes instrumentos de avaliação, incluindo prova teórica, questionário para participantes habilitados ao Enade das Licenciaturas 2026, questionário contextual e questionário de percepção da prova. A aplicação terá duração total de 5 horas e 30 minutos.

A avaliação será dividida em duas etapas. A primeira corresponde à Formação Geral Docente, comum a todas as licenciaturas, com 30 questões objetivas e uma questão discursiva. Já o Componente Específico contará com 50 questões objetivas voltadas à área de formação de cada participante.

Segundo o edital, a questão discursiva avaliará critérios como clareza, coerência, coesão textual, domínio da norma-padrão da língua portuguesa, vocabulário e capacidade argumentativa, com foco em gêneros textuais argumentativos.

As provas serão elaboradas a partir das matrizes de referência dos cursos avaliados no Enade das Licenciaturas, contemplando conteúdos, competências e habilidades previstas para cada área.



Áreas avaliadas na PND 2026



A Prova Nacional Docente (PND) 2026 contará com uma etapa de Formação Geral Docente, comum a todos os participantes, além de provas específicas conforme a área de formação escolhida pelo candidato.

As áreas avaliadas serão: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Naturais, Ciências Sociais, Computação, Dança, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, Letras Português e Espanhol, Letras Português e Inglês, Matemática, Música, Pedagogia, Química e Teatro.

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De acordo com o edital, o participante deverá selecionar, no momento da inscrição, apenas uma área específica para realização da avaliação. Como todas as provas serão aplicadas na mesma data e horário, não será permitido concorrer em mais de uma área.