CISO assume cargo executivo nas empresas

Para Dario Caraponale, sócio-fundador e CEO da Strong Security Brasil, com mais de 30 anos de experiência atuando junto a líderes de segurança da informação, a transição do perfil técnico para o executivo é o principal desafio da carreira na área. “A maior barreira na trajetória de um líder de segurança raramente é técnica. O profissional que não consegue traduzir risco cibernético em linguagem de negócio dificilmente conquista influência junto ao conselho”, afirma. Segundo o executivo, “essa transição não é um dom de nascença, mas uma competência que pode ser estruturada, praticada e desenvolvida por meio de formação adequada”.