Evoy amplia ações voltadas ao consumidor

A Evoy Administradora de Consórcios tem ampliado iniciativas voltadas à experiência do cliente, com foco em atendimento personalizado, acompanhamento contínuo e fortalecimento do relacionamento ao longo de toda a jornada do consumidor. A estratégia envolve desde o primeiro contato comercial até a contemplação e o pós-venda, combinando processos digitais, acompanhamento operacional e ações voltadas à proximidade com clientes em diferentes regiões do país.

“A experiência do cliente passou a ocupar uma posição central dentro da nossa operação. O objetivo é garantir que cada etapa do processo seja conduzida com clareza, organização e acompanhamento próximo, fortalecendo a relação de confiança entre empresa e consumidor”, afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

Nos últimos anos, o avanço da digitalização no setor financeiro modificou o perfil de atendimento esperado pelos consumidores. No segmento de consórcios, além da praticidade operacional, clientes passaram a buscar maior transparência, facilidade de acesso às informações e acompanhamento mais próximo durante toda a vigência do contrato. Nesse cenário, a Evoy estruturou processos voltados à melhoria contínua da jornada do consumidor.

Entre as iniciativas adotadas pela empresa estão o fortalecimento dos canais digitais de atendimento, a ampliação do suporte remoto, o acompanhamento mais ágil das solicitações e a revisão constante dos fluxos internos relacionados ao relacionamento com clientes. A companhia também integrou plataformas digitais que permitem acesso simplificado a informações sobre assembleias, pagamentos, contemplações e andamento das cotas.

A estratégia considera que a experiência do consumidor envolve diferentes etapas da operação, incluindo atendimento comercial, suporte administrativo e acompanhamento pós-venda. A integração entre áreas da empresa busca garantir maior consistência nas informações e mais previsibilidade na condução das demandas apresentadas pelos clientes.

“O relacionamento com o cliente não termina na contratação. Trabalhamos para acompanhar toda a jornada do consorciado, oferecendo suporte contínuo, canais acessíveis e processos organizados que facilitem a comunicação e o acompanhamento das operações”, destaca o executivo.

O foco na experiência do consumidor também passou a ser acompanhado por indicadores internos relacionados à qualidade do atendimento. Nos últimos meses, a empresa intensificou o monitoramento de solicitações, tempo de resposta e eficiência na resolução das demandas. Esse movimento contribuiu para a evolução da nota da companhia no Reclame Aqui, que passou de 6,3 para 7,2 em março de 2026, conforme divulgado recentemente. O avanço foi associado a mudanças nos processos operacionais e à ampliação das práticas de acompanhamento do atendimento ao cliente.

Além do ambiente digital, a empresa mantém ações voltadas à capacitação de equipes e à padronização dos processos internos relacionados ao relacionamento com o consumidor. O objetivo é ampliar o alinhamento entre as áreas da operação e fortalecer a capacidade de resposta diante das diferentes demandas recebidas diariamente.

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“Humanizar o consórcio significa compreender a jornada do cliente de forma ampla, oferecendo suporte, informação e acompanhamento em todas as etapas do processo. Nosso foco está em construir uma relação próxima, baseada em organização, transparência e continuidade no atendimento”, finaliza Marcelo Lucindo.