BuyCoffee reúne empresários e amplia geração de negócios

O avanço de comunidades empresariais e grupos de relacionamento estruturado tem acompanhado uma mudança no comportamento de empresários e executivos brasileiros, que passaram a utilizar conexões estratégicas e indicações qualificadas como parte da geração de negócios e expansão comercial.

É nesse cenário que surge o BuyCoffee, iniciativa criada por Rafaela Rossi, CBO da BuyCo, empresa especializada em compra, venda, valuation e estruturação estratégica de empresas.

O projeto foi desenvolvido a partir de uma percepção recorrente observada em ambientes empresariais: a busca constante por recomendações confiáveis de fornecedores, parceiros, clientes, investidores e soluções complementares entre empresas.

Segundo Rafaela, a ideia surgiu após identificar que muitos empresários procuravam indicações qualificadas para demandas que, em diversos casos, não poderiam ser atendidas diretamente pelas próprias empresas da rede de relacionamento.

“O BuyCoffee nasce da ideia de que todo empresário pode ajudar outro empresário a crescer de alguma forma. Em muitos casos, uma indicação encurta caminhos, gera confiança e facilita o fechamento de negócios”, afirma.

Diferente de eventos corporativos de networking, o BuyCoffee adota um modelo voltado à construção contínua de relacionamento entre empresários, executivos, investidores e profissionais de diferentes segmentos, que, assim como a BuyCo, oferecem soluções para pequenas e médias empresas.

A iniciativa utiliza um formato de curadoria nos encontros. Cada participante precisa levar um convidado que possua alguma solução, experiência ou serviços capazes de agregar valor ao grupo, ampliando as possibilidades de conexão e geração de negócios.

De acordo com Rafaela Rossi, o objetivo vai além da troca de contatos. “A ideia é criar um ambiente onde as conexões possam gerar negócios, parcerias estratégicas e crescimento conjunto entre empresas”, explica.

Segundo a executiva, parte da dinâmica do grupo também envolve o compartilhamento de oportunidades comerciais entre os próprios participantes, que já possuem bases de clientes consolidadas e podem indicar serviços complementares dentro de suas redes de relacionamento.

O avanço desse modelo acompanha uma transformação no mercado empresarial brasileiro: a valorização do networking estruturado como ferramenta estratégica de crescimento.

Dados divulgados pelo BNI Brasil mostram que, no mundo acelerado dos negócios, 98% dos empresários dependem de indicações boca a boca para captar clientes. Além disso, fechamentos por indicação podem converter até quatro vezes mais e elevar a retenção de clientes em 37%. Ainda assim, apenas 3% dos empreendedores possuem uma estratégia estruturada de networking e geração de conexões qualificadas.

Essa pesquisa também aponta que indicações estruturadas possuem taxa de conversão significativamente superior aos canais tradicionais de marketing, principalmente pela confiança já existente entre os envolvidos.

Segundo Rafaela Rossi, o potencial das conexões criadas no BuyCoffee vai além da geração de negócios imediatos.

“Quando empresários começam a construir relacionamento de forma recorrente, surgem oportunidades que muitas vezes evoluem para parcerias estratégicas, expansão comercial e crescimento conjunto entre empresas. No mercado de M&A, por exemplo, conexões qualificadas frequentemente abrem portas para aproximações estratégicas, investimentos e até futuras fusões e aquisições”, observa.

“O BuyCoffee também reforça o posicionamento da BuyCo dentro do ecossistema empresarial, aproximando empresários, investidores e executivos em um ambiente voltado à geração de relacionamento e oportunidades estratégicas no mercado de PMEs”, completa.

O movimento acompanha uma tendência crescente no mercado brasileiro: a formação de ecossistemas empresariais capazes de unir networking, troca de experiências e desenvolvimento de negócios entre empresas de diferentes setores.

A percepção dos participantes também reforça o impacto gerado pelos encontros. Para Cecília Guedes, empresária participante do BuyCoffee, a iniciativa já vem gerando resultados concretos.

“Essa já é a minha terceira participação no BuyCoffee e, em todas elas, consegui criar conexões muito relevantes. Inclusive, já saí de alguns encontros com oportunidades de negócios e parcerias que continuam evoluindo”, revela.

O ambiente também tem aproximado empresários e especialistas que passaram a integrar projetos estratégicos após conexões geradas dentro do ecossistema criado pelo BuyCoffee. Um dos exemplos é Henrique Pessoa, executivo com mais de 20 anos de experiência em estruturação de crédito e engenharia financeira, que hoje atua em projetos ligados à BuyCo.

A advogada Maria Chaves, do Martinelli Advogados, destaca que o encontro tem se tornado um espaço relevante para geração de conexões estratégicas. “O BuyCoffee é um ambiente importante para criar relacionamentos e conexões que realmente fazem sentido para o dia a dia das empresas”, pontua.

Já Izabella Campos, também do Martinelli Advogados, ressalta o potencial do encontro em aproximar tomadores de decisão e empresas com soluções complementares. “Vejo o BuyCoffee como uma ferramenta de networking capaz de reunir empresários, executivos e profissionais estratégicos em um mesmo ambiente”, complementa.

Os encontros do BuyCoffee já estão em sua sexta edição, acontecem mensalmente e reúnem convidados de diferentes segmentos do mercado, especialmente empresas e profissionais que, assim como a BuyCo, oferecem soluções estratégicas para pequenas e médias empresas.

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