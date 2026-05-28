IFE Conference 2027 Abre Chamada para Contribuições sobre Inovação Acadêmica e Educacional

MONTERREY, México, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Institute for the Future of Education, parte do Tecnológico de Monterrey Education Group, anunciou a abertura da chamada de contribuições para a IFE Conference 2027, a ser realizada de 26 a 28 de janeiro de 2027, em Monterrey, Nuevo León, México.

A chamada está aberta a pesquisadores, educadores, acadêmicos, profissionais, inovadores e empreendedores do setor de educação interessados em apresentar pesquisas, projetos e experiências que contribuam para a transformação da educação e o desenvolvimento do talento humano.

Sob o tema “Impulsionando o Potencial Humano Através da Educação”, a IFE Conference 2027 tem o objetivo de criar um fórum global, diversificado e inclusivo para refletir sobre o papel da educação em um mundo caracterizado pelas mudanças aceleradas e a inteligência artificial, e a necessidade de abordagens mais centradas no ser humano.

Tipos de contribuições

Propostas sob um dos seguintes tipos de contribuição serão aceitas:

Trabalhos de Pesquisa: Estudos de pesquisa originais, em andamento ou concluídos, avaliados por meio de revisão por pares simples-cega.

Trabalhos de Inovação: Relatórios sobre iniciativas de inovação educacional que não exigem um delineamento de pesquisa.

Apresentações de Livros: Trabalhos relacionados à inovação educacional e sua contribuição para o campo.

Experiências com Inovação Educacional: Projetos apresentados em formato de painel ou sessão de networking para incentivar a troca de conhecimento.





Faixas temáticas

As contribuições devem estar alinhadas com uma das cinco faixas temáticas da conferência:

Tendências Educacionais

Tecnologias Educacionais

Inovação Acadêmica em Saúde

Gestão de Inovação Educacional

Aprendizagem ao Longo da Vida





Publicação acadêmica

Os trabalhos de pesquisa que atendam aos critérios editoriais da Springer serão considerados para publicação na série Lecture Notes in Educational Technology, indexados no Scopus.

Apresentação de propostas

Desde 2015 a IFE Conference vem recebendo uma média de quase 715 inscrições por ano de participantes de 30 países. Para a edição de 2027, diretrizes e requisitos completos para todos os tipos de contribuição estão disponíveis em https://ifeconference.tec.mx. A inscrição de propostas permanecerá aberta até 15 de julho de 2026.

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Sobre o Instituto para o Futuro da Educação (IFE)

O Institute for the Future of Education (https://tec.mx/en/ife) é um instituto de pesquisa interdisciplinar do Tecnológico de Monterrey Education Group (http://www.tec.mx/en), que tem como missão melhorar a vida de milhões de pessoas com a transformação do ensino superior e da aprendizagem ao longo da vida em todo o mundo. O Instituto cria, dissemina e aplica inovação educacional baseada em pesquisas para aprimorar os ecossistemas e práticas de aprendizagem, por meio da participação em uma variedade de pesquisas, empreendedorismo de tecnologia educacional, consultoria, projetos de impacto, defesa de direitos e atividades de criação de comunidades em todo o mundo.

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Contato de Imprensa: Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey Selene González Serrato selene.serrato@tec.mx 5538774422

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9728317)