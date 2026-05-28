Framery Lança Linha de Produtos Gradus™ Criada para os Mercados dos EUA e Canadá

TAMPERE, Finlândia, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Framery pré-lançou hoje a Gradus, uma nova linha de pods de escritório inteligentes criados especificamente para os EUA e Canadá. A linha será lançada oficialmente na NeoCon em 8 de junho. Com três novos modelos, a linha Gradus será montada nos EUA e vendida nos EUA e no Canadá.

Posicionada como ideal para o mercado definitivo da região, a linha Gradus deve capturar a crescente demanda diante do aumento das taxas de utilização de escritórios. A Gradus oferece aos clientes uma linguagem de design integrada e "incorporada", priorizando a harmonia arquitetônica e expandindo as opções da linha de assinatura esteticamente arrojada da Framery.

"A Gradus foi desenvolvida especificamente para atender ao alto volume e às demandas exclusivas dos locais de trabalho americanos e canadenses", disse Samu Hällfors, CEO da Framery.

Os produtos da linha Gradus™ serão montados na nova fábrica da Framery nos Estados Unidos. A nova fábrica é uma parte fundamental da estratégia de crescimento da empresa e sua meta de atender à demanda regional localmente.

A linha Gradus é definida por um interior "plug-and-play" projetado para integração instantânea do usuário. A linha de produtos consiste em três novos modelos projetados para maximizar o volume interno dentro de um espaço mínimo:

Gradus Focus™: Uma cabine telefônica inteligente e à prova de som para uma pessoa, projetada para chamadas e trabalho focado.

Gradus Work™: Uma estação de trabalho inteligente e à prova de som para uma pessoa, com uma mesa ajustável de tamanho normal e um interior espaçoso projetado para fluxo ininterrupto.

Gradus Huddle™: Um pod de reuniões inteligente e à prova de som para 1 a 4 pessoas, com o tamanho ideal para colaboração espontânea e discussões confidenciais.





Os pods têm uma construção modular com componentes substituíveis, permitindo que as unidades sejam reparadas, remodeladas e atualizadas ao longo do tempo. Este design também tem um sistema de encaixe para painéis de parede externos, incluindo folheados de madeira, tecidos ou painéis acústicos personalizados, possibilitando que as cápsulas combinem com a arquitetura do local ou se destaquem como um ponto focal.

“Designers e clientes nos EUA e no Canadá querem espaços que pareçam seus, e essa flexibilidade torna a Gradus perfeita para qualquer escritório”, diz Hällfors.

A Gradus oferece um custo por metro quadrado mais baixo do que o de uma construção fixa e atende aos padrões locais, como IBC, IFC e UL 962, para uma adoção regional perfeita. A linha também inclui EPDs verificadas por terceiros para apoiar a contabilidade corporativa do carbono.

A linha de produtos tem ventilação e iluminação automatizadas e isolamento acústico Classe A. Equipada com sensores de ocupação, a Gradus coleta dados de uso anônimos. Isso viabiliza que os pods se integrem às soluções de escritório inteligente da Framery para otimização das plantas baixas e ajudar as organizações a eliminar o desperdício imobiliário de espaço subutilizado.

“A Gradus combina a otimização do espaço de trabalho baseada em dados com uma experiência de usuário sem problemas. É uma ferramenta estratégica para o dimensionamento correto das necessidades de espaço de escritório”, disse Hällfors.

A fábrica de Tampere continua a ser o centro de conhecimentos especializados, fornecendo a tecnologia inteligente e os subconjuntos para a nova linha, e seus produtos existentes permanecerão na oferta dos EUA e do Canadá.

FRAMERY

A Framery viabiliza que as pessoas se concentrem no que realmente importa e façam o seu trabalho. Com seus pods inteligentes à prova de som e solução de escritório inteligente, a Framery transforma espaços de trabalho comuns em lugares que as pessoas adoram. É por isso que a Framery é essencial para um dia de trabalho de sucesso de milhões de profissionais em mais de 100 países e na maioria das principais empresas do mundo.

Para mais informações e solicitar uma entrevista, contate: aron.jahn@framery.com, media@framery.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9728290)