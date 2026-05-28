Lançamentos imobiliários em Niterói atraem novos moradores

Uma pesquisa realizada pelo DataZap em parceria com o Grupo OLX analisou dados sobre o comportamento e as preferências dos compradores de imóveis no Brasil. De acordo com o levantamento, 60% dos entrevistados apontam que o imóvel ideal deve ser arejado, contar com varanda, vista desimpedida, ambientes amplos e dormitórios maiores.

A tendência, observada desde o período pós-pandemia, indica mudanças nos hábitos do mercado, com maior valorização do espaço doméstico. Esse movimento está associado à busca por imóveis que atendam a critérios de funcionalidade e conforto, além de aspectos relacionados à localização.

Levantamento divulgado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Niterói (Ademi-Niterói), com base em estudo da Spin Inovações Imobiliárias, aponta que 13% dos novos compradores de imóveis em Niterói são oriundos da capital do Rio de Janeiro.



O estudo ouviu Daniel Sanfelici, geógrafo e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), sobre os fatores associados ao crescimento do mercado imobiliário local. Ele analisa que aspectos como qualidade de vida, mobilidade urbana, infraestrutura e o aumento do volume de lançamentos imobiliários estão relacionados ao aumento do interesse de compradores e investidores.

Além disso, a segurança também passou a atrair novos moradores. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) registram queda nos índices de violência, incluindo seis das principais modalidades de roubo, ao longo de 2026.

De acordo com o Índice FipeZAP, Niterói registrou valorização de 6,99% no preço médio do metro quadrado nos últimos meses. E neste contexto, a região oceânica tem concentrado parte do movimento do mercado imobiliário.

Em bairros específicos, os valores apresentam variações superiores à média municipal. Em Piratininga, por exemplo, dados do Secovi Rio revelaram um preço médio de R$ 9.901/m², posicionando o bairro entre os mais valorizados da cidade. Características como proximidade ao litoral, menor densidade urbana e presença de áreas naturais estão entre os fatores associados à demanda na região, conforme análises do setor.

Dados da Ademi indicam crescimento na atividade imobiliária local: em 2025, o número de lançamentos foi 73% superior ao registrado no mesmo período de 2024. No mesmo intervalo, as vendas apresentaram aumento de 45%.

O diretor de uma construtora com atuação na região, Roberto Marinho, comentou o cenário observado em Piratininga: “Morar em Niterói passou a ter outro significado. Estamos acompanhando o crescimento do mercado diretamente. A RAMABE, por exemplo, tem atuação relevante em Piratininga, que foi o segundo bairro com maior volume de lançamentos, concentrando cerca de 15% dos novos empreendimentos”.

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