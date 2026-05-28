Cannabis medicinal impulsiona debate médico no Brasil

O avanço das discussões regulatórias, a ampliação das evidências científicas e o crescimento do interesse pela cannabis medicinal vêm impulsionando uma nova fase do setor no Brasil. Mais do que ampliar o acesso a tratamentos, o movimento começa a transformar a forma como profissionais da saúde, pesquisadores, indústria e especialistas se conectam para discutir o desenvolvimento da medicina canabinoide e sua aplicação clínica.

O amadurecimento do setor acompanha tanto o avanço científico quanto regulatório da medicina canabinoide. Estudo do Centro de Tecnologia e Inovação da Cannabis (CTICANN), com apoio da Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis (ABICANN), mapeou 10.577 artigos científicos sobre cannabis medicinal, reforçando a expansão das evidências clínicas relacionadas ao uso terapêutico dos canabinoides. Em paralelo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, em 2026, novas regras para a produção de cannabis medicinal no Brasil, ampliando as discussões sobre desenvolvimento do setor, segurança sanitária e previsibilidade regulatória.

No Brasil, o crescimento do setor também é refletido pelo aumento do número de pacientes e pela consolidação do mercado. O Anuário da Kaya Mind 2025 registra que 873.111 brasileiros utilizaram produtos à base de cannabis ao longo de 2025, representando um crescimento de 30% em relação ao ano anterior. Outro levantamento da consultoria aponta ainda que o mercado de cannabis medicinal movimentou cerca de R$ 971 milhões no país em 2025, alta de 8,4% em comparação a 2024, impulsionada pelo aumento do número de pacientes e pela diversificação dos canais de acesso.

É nesse contexto de amadurecimento regulatório, avanço científico e expansão do acesso que iniciativas voltadas à educação médica e ao intercâmbio técnico vêm ganhando espaço no país.

No dia 22 de maio, em São Paulo, o The Cannabis Golden Future, evento promovido pela TegraPharma, empresa americana com atuação global no segmento de cannabis medicinal, reuniu médicos prescritores, profissionais da saúde, especialistas e representantes do setor para discutir educação em saúde, atualização científica e troca de experiências relacionadas à medicina canabinoide. O encontro promoveu discussões sobre evolução regulatória, evidências clínicas, formação profissional e desafios relacionados ao desenvolvimento do segmento no Brasil.

A proposta do evento foi fomentar um ambiente de integração entre diferentes agentes do ecossistema da saúde, ampliando o diálogo sobre práticas clínicas, responsabilidade profissional e acesso à informação qualificada em um setor ainda em consolidação. Temas ligados à medicina personalizada, segurança do paciente e atualização baseada em evidências científicas também estiveram no centro das discussões.

Segundo Ana Gabriela Baptista, CEO da TegraPharma, o momento atual da medicina canabinoide no Brasil reflete um estágio de amadurecimento que vai além da expansão do acesso aos tratamentos e passa pela consolidação técnica, clínica e regulatória do setor.

“Nos últimos anos, observamos avanços relevantes no campo regulatório, evidências científicas cada vez mais robustas e um crescimento consistente do interesse médico e social pela cannabis medicinal. A evolução do setor deixa de ser percebida apenas pelo aumento do número de pacientes e passa a ser observada também pela maturidade clínica, regulatória e pela qualidade da formação dos profissionais envolvidos”, afirma.

De acordo com a executiva, a consolidação do setor também depende do fortalecimento de iniciativas voltadas à educação médica, atualização científica e troca de experiências clínicas entre profissionais da saúde.

“À medida que a medicina canabinoide evolui no Brasil, iniciativas voltadas à formação médica, intercâmbio científico e construção de conhecimento tendem a desempenhar papel relevante no desenvolvimento sustentável do setor”, diz.

Além das discussões sobre uso terapêutico e atualização científica, o encontro também promoveu debates relacionados à medicina personalizada, responsabilidade profissional e acesso à informação qualificada sobre cannabis medicinal. A proposta foi ampliar o diálogo entre profissionais envolvidos no ecossistema da saúde e estimular a troca de experiências relacionadas à prática clínica.

Em um setor ainda em consolidação, referências internacionais também fazem parte das discussões sobre desenvolvimento, regulação e amadurecimento da medicina canabinoide no Brasil.

“A TegraPharma acompanha operações e parcerias ligadas ao cultivo, produção e desafios regulatórios em diferentes mercados internacionais, experiência que permite observar diferentes modelos de desenvolvimento da medicina canabinoide”, conclui Ana Gabriela Baptista.

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Em um setor em expansão, iniciativas voltadas à educação em saúde e ao compartilhamento de conhecimento tendem a assumir papel estratégico no fortalecimento da medicina canabinoide no Brasil.