A mais recente expansão da Toshiba no México fortalece os investimentos em varejo e inovação na LATAM

Toshiba Global Commerce Solutions, líder global em tecnologia para o varejo, anunciou uma importante expansão de suas operações na Cidade do México, reforçando seu compromisso de longo prazo com varejistas em todo o México e América Latina. A sede regional ampliada, localizada no distrito de Polanco, conta com um ambiente de escritório renovado, um showroom de produtos de última geração e um novo Centro de Demonstração Tecnológica, que apresenta o hardware para varejo da Toshiba e a plataforma ELERA® Commerce Platform.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260528036386/pt/

A expansão da sede regional da Toshiba na Cidade do México reforça seu compromisso de longo prazo com os varejistas no México e na América Latina.

“Os varejistas da América Latina estão enfrentando uma complexidade cada vez maior e merecem um parceiro de tecnologia que una inovação global à expertise local. Este investimento tem como objetivo oferecer aos varejistas da região o que eles precisam para crescer e liderar”, afirmou Rance M. Poehler, Presidente e CEO da Toshiba Global Commerce Solutions.

Esse investimento representa um marco importante nos 25 anos de presença da Toshiba no México e reflete a estratégia da empresa de combinar escala global com conhecimento especializado local. Quase 40% dos colaboradores da Toshiba nas Américas estão baseados no México, incluindo um dos maiores centros globais de desenvolvimento de software da empresa, localizado em Guadalajara.

“Estamos profundamente comprometidos com o sucesso dos varejistas no México e na América Latina”, disse Manuel Medécigo, VP de Vendas LATAM da Toshiba Global Commerce Solutions. “O novo Centro de Demonstração Tecnológica nos permite colaborar ainda mais de perto com nossos clientes, demonstrar todo o valor das soluções da Toshiba e oferecer o suporte local especializado que nos diferencia. Nossa equipe no México está crescendo rapidamente, e esse investimento garante que estaremos preparados para apoiar a região pelas próximas décadas.”

A expansão reflete o crescimento contínuo da Toshiba na região e sua parceria com alguns dos varejistas mais influentes do México para impulsionar a evolução do setor.

PriceSmart está transformando a experiência na frente de caixa para os membros de seus clubes de compras internacionais com ELERA®.

Calimax, o primeiro supermercado da Baja California, no México, oferece aos clientes opções de checkout para aprimorar a experiência de compra e aumentar a eficiência operacional por meio das soluções de self-checkout da Toshiba.

Chedraui está ampliando sua colaboração com a Toshiba para levar recursos modernos e eficientes de self-checkout a mais lojas em todo o país.

Ao combinar a visão ousada de futuro do varejo da Soriana com a tecnologia flexível e inovadora da Toshiba, a parceria está criando uma experiência de varejo mais inteligente e conectada para clientes e colaboradores.

Em todo o México, varejistas estão utilizando as tecnologias da Toshiba para impulsionar a eficiência operacional, fortalecer o desempenho das lojas e proporcionar melhores experiências de compra. Para saber mais sobre como a Toshiba está ajudando varejistas a inovar em toda a região, explore outros casos de sucesso de clientes.

Sobre a Toshiba Global Commerce Solutions:

A Toshiba Global Commerce Solutions impulsiona o sucesso e o crescimento do varejo por meio de um ecossistema dinâmico de soluções e serviços mais inteligentes e ágeis, que permitem aos varejistas evoluir com resiliência junto às diferentes gerações de consumidores e se adaptar às condições do mercado. Com o suporte de uma organização global de colaboradores e parceiros dedicados, os varejistas conquistam maior visibilidade e controle sobre suas operações, além da flexibilidade para construir, expandir e transformar experiências de varejo que antecipam e atendem às necessidades em constante evolução dos consumidores.

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A Toshiba Global Commerce Solutions é uma subsidiária integral da Toshiba Tec Corporation, empresa listada na Bolsa de Valores de Tóquio.

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