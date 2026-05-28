A 1GLOBAL lança o Verint Communications Analytics para aprimorar a conformidade na nuvem para os setores financeiro e regulamentado

A 1GLOBAL, pioneira em soluções globais de telecomunicações, anunciou hoje o lançamento do Verint® Communications Analytics, uma oferta essencial dentro do Verint Financial Compliance (VFC) que fornece recursos de transcrição e análise de chamadas móveis. O Verint Communications Analytics foi projetado para ajudar instituições financeiras e organizações regulamentadas a acelerar a produtividade no monitoramento de chamadas de voz (incluindo chamadas móveis), identificando padrões comportamentais, consultando dados intencionalmente por tópico, riscos, palavras-chave ou sentimento, identificando usos indevidos e reduzindo o risco regulatório.

O Verint Communications Analytics está perfeitamente integrado à plataforma móvel da 1GLOBAL em 10 mercados internacionais. Ele permite que os clientes de compliance em nuvem alcancem resultados mais rápidos e eficientes por meio de transcrição e diversas análises.

Transformando dados brutos em inteligência acionável e valiosa

Com a intensificação da fiscalização regulatória, as empresas financeiras enfrentam uma pressão crescente para monitorar as comunicações de forma mais abrangente, mas muitas ainda dependem de ferramentas de gravação fragmentadas e de um processo de revisão manual demorado.

O uso do Verint Communications Analytics pela 1GLOBAL aborda fundamentalmente esse desafio, transformando o compliance de uma obrigação reativa em uma função de inteligência proativa.

A plataforma de conformidade em nuvem da 1GLOBAL grava todas as chamadas e SMS de dispositivos móveis e os transfere com segurança para a Verint Communications Analytics para transcrição, sumarização, análise de sentimento e detecção de tópicos multilíngues automatizados – traduzindo de mais de 30 idiomas para o inglês com processamento quase em tempo real.

Isso permite que as equipes de conformidade que atuam em instituições financeiras e setores regulamentados identifiquem riscos mais rapidamente e investiguem possíveis problemas em dias, em vez de semanas, com total segurança.

Toda a arquitetura da 1GLOBAL está implantada em várias regiões, incluindo EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e América do Norte, garantindo que as mídias das chamadas sejam sempre processadas localmente, dentro da jurisdição regulatória do cliente, e nunca transferidas entre regiões. É por isso que a plataforma de conformidade da 1GLOBAL é confiável para instituições financeiras regulamentadas, incluindo oito dos dez maiores bancos de investimento do mundo.

Siobhan Thompson, Diretora de Vendas da 1GLOBAL Compliance, afirmou: “No ambiente regulatório atual, as empresas precisam ter a certeza de que as comunicações comerciais estão sendo capturadas com precisão e analisadas de forma eficiente. Ao combinar o Verint Communications Analytics com nossos recursos globais de gravação móvel, ajudamos as equipes de compliance a identificar riscos potenciais mais rapidamente, reduzir a carga operacional e fortalecer a supervisão das comunicações regulamentadas.”

John Bourne, vice-presidente sênior de Canais Globais e Alianças da Verint, disse: “A expansão do Verint Communications Analytics para a rede móvel da 1GLOBAL representa um passo importante na forma como as empresas regulamentadas podem aplicar IA a dados de voz em escala global. Juntos, estamos fornecendo às equipes de compliance e risco uma visão unificada das comunicações móveis, ajudando-as a migrar de amostragens e verificações pontuais para uma supervisão contínua e inteligente.”

Sobre a 1GLOBAL: Inovando no setor de telecomunicações com liderança digital

A 1GLOBAL é uma provedora global de comunicações móveis orientada pela tecnologia, dedicada a capacitar empresas em todo o mundo a desbloquear todo o potencial de crescimento da conectividade móvel. Com uma plataforma de tecnologia de telecomunicações de ponta, um conjunto abrangente de licenças regulatórias globalmente viáveis ??e acesso privilegiado ao mercado atacadista de telecomunicações, a 1GLOBAL está em uma posição única para fornecer soluções de conectividade móvel perfeitas. Atendendo aos principais bancos, corporações e empresas digitais do mundo — incluindo neobancos, empresas de viagens e grupos de varejo — a 1GLOBAL conecta mais de 60 milhões de dispositivos globalmente.

Em 2025, a 1GLOBAL continuou a crescer de forma lucrativa, gerando uma receita de USD 203 milhões e um lucro de USD 26 milhões. O ano foi caracterizado pela forte demanda pela oferta 1G Connect Travel™, pela expansão das soluções corporativas e de conformidade e pelo investimento contínuo em tecnologia eSIM. Para o futuro, a 1GLOBAL se concentrará na expansão da conectividade nacional, na ampliação de sua presença como MVNO e na escalabilidade de sua plataforma tecnológica para continuar a gerar crescimento sustentável e lucrativo. Fundada em 2022 pelos experientes empreendedores e fundadores de tecnologia Hakan Koç e Pyrros Koussios, a 1GLOBAL é uma líder europeia em tecnologia, impulsionando a transformação digital no mercado global de telecomunicações. Ela opera como uma Operadora de Rede Virtual Móvel (MVNO) totalmente regulamentada em 12 países e como operadora de telecomunicações regulamentada em outros 28 países. Com sede na Holanda e centros de P&D de classe mundial em Lisboa, Berlim e São Paulo, a 1GLOBAL emprega cerca de 500 especialistas em 15 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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