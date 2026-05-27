A Energy Vault conclui aquisição de portfólio de armazenamento de energia de 850 MW da BayWa r.e. AG, estabelecendo plataforma operacional imediata para capturar o crescimento no Japão

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” ou a “Empresa”), líder global em soluções sustentáveis ??de armazenamento de energia em escala de rede e infraestrutura de computação de IA, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida da aquisição, previamente anunciada, de um portfólio de desenvolvimento de Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (“BESS”) de 850 MW no Japão da BayWa r.e. AG, uma das principais desenvolvedoras globais de energia renovável e produtora independente de energia.

O fechamento da transação estabelece oficialmente a presença operacional da Energy Vault no Japão, um dos mercados de armazenamento de energia mais atraentes e estruturalmente vantajosos entre as economias desenvolvidas. A aquisição proporciona à Energy Vault uma plataforma imediata no país, um portfólio de projetos de alta qualidade e uma equipe de desenvolvimento local altamente experiente, com profundo conhecimento em direitos fundiários, licenciamento ambiental e interconexões com concessionárias de energia — capacidades essenciais para o sucesso no complexo e crescente mercado de armazenamento de energia do Japão.

A equipe e o portfólio foram cuidadosamente selecionados e têm origem na BayWa r.e., uma das plataformas de energia renovável mais sofisticadas do mundo. Para a Energy Vault, o valor estratégico da aquisição vai além dos megawatts: ela agrega capacidade comprovada de execução local, acelera a entrada no mercado e posiciona a empresa para construir uma plataforma de ativos próprios de longo prazo em um mercado com forte demanda por armazenamento de energia flexível, confiável e despachável.

O portfólio adquirido inclui aproximadamente 350 MW de projetos de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) em estágio avançado, com previsão de início das operações no segundo semestre de 2027 e início das operações comerciais em meados de 2028. Mais 500 MW em projetos em estágio inicial proporcionam um horizonte de desenvolvimento plurianual e um potencial de expansão significativo, à medida que a Energy Vault amplia sua plataforma no Japão. É importante destacar que os projetos em estágio avançado deverão ser configurados com três horas de duração de armazenamento. Isso proporciona maior capacidade energética por MW do que os projetos de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) de menor duração, mais comuns em outros mercados, incluindo os Estados Unidos, e espera-se que aumente o potencial de receita a longo prazo e o valor dos ativos do portfólio. Além disso, o custo de financiamento relativamente baixo no Japão fortalece ainda mais a viabilidade econômica dos projetos, tornando o mercado particularmente atraente para a estratégia de propriedade de ativos da Energy Vault.

“Esta aquisição representa um passo significativo na estratégia de crescimento global da Energy Vault e estabelece nossa plataforma de operação direta em um dos mercados de armazenamento de energia mais promissores do mundo”, afirmou Robert Piconi, presidente e CEO da Energy Vault. “Com a conclusão desta aquisição, garantimos não apenas um portfólio de desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) de alta qualidade, mas também uma equipe local experiente de uma das plataformas de energia renovável mais respeitadas globalmente, a BayWa Renewables. A necessidade do Japão por armazenamento flexível e confiável está se acelerando, e a Energy Vault está bem posicionada para entregar projetos em grande escala, criando valor previsível e de longo prazo para nossos acionistas.”

“O Japão é um mercado estrategicamente importante para o armazenamento de energia, e estamos satisfeitos por termos transferido com sucesso este portfólio de alta qualidade para a Energy Vault”, disse Daniel Gaefke, diretor de Operações do Grupo BayWa r.e. “Esta transação reflete a capacidade da BayWa r.e. de originar, desenvolver e monetizar ativos de energia renovável de alta qualidade globalmente. Com sua plataforma tecnológica integrada, capacidade de execução e estratégia de propriedade de ativos, a Energy Vault está bem posicionada para impulsionar esses projetos e apoiar a transição energética do Japão.”

A incorporação formal do portfólio japonês da BayWa r.e. eleva a base global de ativos próprios da Energy Vault — incluindo ativos adquiridos, em construção e em operação — para mais de 1 GW em infraestrutura de armazenamento de energia e computação de IA. Após a conclusão e entrada em operação, espera-se que esse crescente portfólio de ativos próprios gere mais de US$ 180 milhões em EBITDA recorrente anual, reforçando a transição da Energy Vault para um modelo de negócios com receita recorrente e uso eficiente de capital.

Com a aquisição concluída, a Energy Vault pretende continuar expandindo sua presença no Japão, avançando com os projetos adquiridos, avaliando novas oportunidades de desenvolvimento e implementando soluções de armazenamento personalizadas para as necessidades da rede elétrica japonesa, os requisitos de segurança e a dinâmica de longo prazo do mercado de energia. A empresa também avaliará as químicas de baterias de última geração e configurações de armazenamento personalizadas, projetadas para maximizar o valor no cenário energético em constante evolução do Japão.

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault® desenvolve, implementa e opera soluções de armazenamento de energia em escala de serviços públicos, projetadas para transformar a abordagem mundial ao armazenamento sustentável de energia. A oferta abrangente da empresa inclui tecnologias proprietárias de armazenamento de energia em baterias, por gravidade e hidrogênio verde, que atendem a uma variedade de casos de uso de clientes, proporcionando despacho e otimização seguros e confiáveis ??do sistema de energia. Cada solução de armazenamento é suportada pelo software de sistema de gerenciamento de energia e plataforma de integração da empresa, independentes de tecnologia. Exclusivo no setor, o portfólio de tecnologia inovadora da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta, longa e longa duração (vários dias/ultralonga duração) para ajudar concessionárias de serviços públicos, produtores independentes de energia e grandes consumidores industriais de energia a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade do fornecimento de energia. Desde 2024, a Energy Vault implementa uma estratégia de gestão de ativos "Own & Operate" (Propriedade e Operação) desenvolvida para gerar fluxos de receita recorrentes, previsíveis e de alta margem, posicionando a empresa para o crescimento contínuo no mercado de infraestrutura de ativos de armazenamento de energia em rápida evolução. Acesse www.energyvault.com para mais informações.

Declarações Prospectivas

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