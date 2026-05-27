Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

BIC lança promoção para linha de barbeadores Flex 3

Iniciativa permite reembolso do valor pago em produtos participantes da linha Flex 3 para consumidores que não ficarem satisfeitos com a experiência de uso

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
27/05/2026 18:00

compartilhe

SIGA
×
BIC lança promoção para linha de barbeadores Flex 3
BIC lança promoção para linha de barbeadores Flex 3 crédito: DINO

A BIC lançou uma nova promoção voltada à linha de barbeadores BIC Flex 3. A iniciativa prevê o reembolso do valor pago em produtos participantes para consumidores que não ficarem satisfeitos com a experiência de uso, conforme as condições estabelecidas no regulamento da campanha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ação é válida para compras realizadas no território nacional brasileiro até 20 de outubro de 2026. Para participar, o consumidor deverá adquirir um produto participante da linha BIC Flex 3, realizar cadastro no site da promoção e enviar as informações solicitadas, incluindo o cupom fiscal de compra.

A linha BIC Flex 3 reúne barbeadores com três lâminas flexíveis, cabeça móvel e cabo ergonômico, características desenvolvidas para proporcionar maior conforto e precisão durante o barbear.

Segundo Rodrigo Iasi, diretor de marketing da BIC Brasil e Argentina, a campanha busca ampliar o conhecimento dos consumidores sobre a linha. “A iniciativa foi desenvolvida para incentivar a experimentação dos produtos e apresentar os atributos da linha BIC Flex 3 ao consumidor”, afirma.

Caso o participante não fique satisfeito com o produto, será possível solicitar o reembolso do valor pago, limitado a até R$ 30 por CPF durante todo o período da promoção. O valor será restituído via Pix em chave de mesma titularidade do participante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para participar, é necessário acessar o site da promoção e realizar o cadastro até 20 de outubro de 2026. O regulamento completo e a relação de produtos participantes estão disponíveis na plataforma oficial da campanha.



Website: https://promobicflex3.com.br/home/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay