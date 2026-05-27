BIC lança promoção para linha de barbeadores Flex 3
Iniciativa permite reembolso do valor pago em produtos participantes da linha Flex 3 para consumidores que não ficarem satisfeitos com a experiência de uso
A BIC lançou uma nova promoção voltada à linha de barbeadores BIC Flex 3. A iniciativa prevê o reembolso do valor pago em produtos participantes para consumidores que não ficarem satisfeitos com a experiência de uso, conforme as condições estabelecidas no regulamento da campanha.
A ação é válida para compras realizadas no território nacional brasileiro até 20 de outubro de 2026. Para participar, o consumidor deverá adquirir um produto participante da linha BIC Flex 3, realizar cadastro no site da promoção e enviar as informações solicitadas, incluindo o cupom fiscal de compra.
A linha BIC Flex 3 reúne barbeadores com três lâminas flexíveis, cabeça móvel e cabo ergonômico, características desenvolvidas para proporcionar maior conforto e precisão durante o barbear.
Segundo Rodrigo Iasi, diretor de marketing da BIC Brasil e Argentina, a campanha busca ampliar o conhecimento dos consumidores sobre a linha. “A iniciativa foi desenvolvida para incentivar a experimentação dos produtos e apresentar os atributos da linha BIC Flex 3 ao consumidor”, afirma.
Caso o participante não fique satisfeito com o produto, será possível solicitar o reembolso do valor pago, limitado a até R$ 30 por CPF durante todo o período da promoção. O valor será restituído via Pix em chave de mesma titularidade do participante.
Para participar, é necessário acessar o site da promoção e realizar o cadastro até 20 de outubro de 2026. O regulamento completo e a relação de produtos participantes estão disponíveis na plataforma oficial da campanha.
Website: https://promobicflex3.com.br/home/