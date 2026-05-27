Globalweb chega ao Maranhão e expande presença no Nordeste

A integradora de serviços de tecnologia Globalweb formalizou um contrato de 24 meses com o Ministério Público do Maranhão (MPMA) para assumir a operação da central de suporte tecnológico da instituição. O movimento consolida a expansão da companhia na Região Nordeste, onde a empresa já mantinha base operacional e carteira no setor bancário do Ceará desde 2024.

Pelo acordo, a empresa brasileira responderá pela sustentação e manutenção do service desk do órgão em três níveis de atendimento (básico, intermediário e especializado). O projeto visa garantir a continuidade das operações digitais e o suporte técnico aos usuários internos da instituição.

A entrada no mercado maranhense faz parte de um direcionamento estratégico da Globalweb focado na gestão de ambientes críticos de TI e no desenvolvimento de capacidades voltadas à inteligência artificial (IA) para o ecossistema corporativo e governamental.

O avanço da digitalização de serviços públicos e a necessidade de modernização de infraestruturas têm sustentado o crescimento de contratos de terceirização de TI (B2G) no país, impulsionando o mercado de GovTechs.

Com mais de 30 anos de atuação e um quadro de aproximadamente 2 mil colaboradores, a Globalweb possui forte penetração na administração pública. O portfólio da companhia inclui contratos de infraestrutura e suporte em estados como Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, atendendo órgãos da estrutura federal e do Judiciário, tais como Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério da Justiça, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

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O novo contrato no Maranhão reitera a estratégia da empresa de expandir sua capilaridade geográfica fora do eixo Sul-Sudeste, capturando a demanda de instituições públicas por eficiência operacional e alta disponibilidade em ativos de informação.