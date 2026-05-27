Testes apontam maior durabilidade das Pilhas Pix do FLASH™

Inspiradas no personagem The Flash, da DC Comics, as Pilhas Pix do FLASH™ chegam ao mercado brasileiro com modelos alcalinos, versões de zinco e baterias voltadas ao uso em dispositivos eletrônicos do dia a dia, como controles remotos, brinquedos e lanternas.

Os modelos AA e AAA da linha alcalina passaram por ensaios conduzidos pelo laboratório SGS, que avaliaram o tempo de funcionamento das pilhas em testes de descarga contínua. Entre os resultados obtidos, o modelo alcalino AAA das Pilhas Pix do FLASH™ registrou desempenho 41,46% superior no primeiro ensaio em comparação à principal marca do segmento, dentro das condições avaliadas pelo laboratório.

O procedimento seguiu parâmetros padronizados de análise energética utilizados na avaliação técnica de pilhas e baterias. Os resultados indicaram maior tempo de operação dos produtos testados nas condições estabelecidas pelos ensaios.

O lançamento ocorre em um mercado amplamente presente no cotidiano dos brasileiros. Dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) indicam que o país produz cerca de 800 milhões de pilhas por ano, com consumo médio aproximado de cinco unidades por habitante.



Segundo Marcelo Amorati, CEO da Santana Import, empresa responsável pela marca Pix, o desenvolvimento da linha foi motivado pela busca por produtos com maior durabilidade e desempenho em testes laboratoriais. “A expectativa é oferecer uma alternativa para consumidores que buscam eficiência energética no uso cotidiano, com resultados comprovados em ensaios realizados em laboratório”, afirma.

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Com a ampliação do portfólio da Pix no segmento de energia portátil, as Pilhas Pix do FLASH™ passam a integrar um mercado consolidado e de alto volume no Brasil.