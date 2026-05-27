Keka Reis recebe Prêmio Paradiso de Roteirista no ABRA

A escritora, roteirista e dramaturga Keka Reis foi consagrada na noite de terça-feira (26) como “Roteirista do Ano” na 9ª edição do Prêmio ABRA de Roteiro. A premiação, concedida pela Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) com patrocínio do Projeto Paradiso, foi revelada durante o primeiro dia do Rio2C — maior evento de economia criativa da América Latina.



Keka Reis é escritora, roteirista e dramaturga. Começou sua carreira na MTV dos anos 1990, onde escreveu, produziu e dirigiu programas de televisão de diferentes tipos e formatos. Atua como roteirista freelancer desde 2006: esteve em mais de vinte salas de roteiro; ganhou alguns editais audiovisuais (Proac, Fundo Setorial); e trabalhou em quatro longas-metragens para o público infantojuvenil. Publicou os livros “O Dia Em Que A Minha Vida Mudou Por Causa De Um Chocolate Comprado Nas Ilhas Maldivas” e “O Dia Em Que A Minha Vida Mudou Por Causa De Um Pneu Furado Em Santa Rita Do Passa Quatro” — ambos finalistas do Prêmio Jabuti (2018/2019) e editados pelo grupo Companhia das Letras, selo Seguinte.

Além disso, Keka também trabalhou como chefe de salas de roteiro para streamings como Disney e Amazon Prime. Em 2021, escreveu o roteiro de “Um Ano Inesquecível – Outono”, longa-metragem adaptado de um conto da Babi Dewet e produzido pela Panorâmica Filmes. Nesse mesmo ano, lançou seu terceiro livro, “Medley Ou Os Dias Em Que Aprendi A Voar”, com os direitos de adaptação para o cinema vendidos para a produtora Panorâmica. O livro foi finalista do Prêmio AELIJ (2022) na categoria infantojuvenil. Em setembro de 2022, Keka lançou seu livro mais recente, chamado “Sozinha”, um romance adolescente publicado pela Editora Gutenberg, que foi vencedor do Prêmio AELIJ (2023) de melhor texto infantojuvenil e também finalista do Jabuti (2023). Em 2024, a série “O Dia Em Que A Minha Vida Mudou”, criada por ela e dirigida por Thais Medeiros e Pedro Jorge, estreou no canal Gloob.

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Com o prêmio, Keka Reis passa a integrar a Rede Paradiso de Talentos. Ela ainda leva para casa um reconhecimento de R$ 5 mil oferecido pelo Projeto Paradiso. Em edições anteriores, nomes como Jorge Furtado (2019), Rosane Svartman (2020), Alice Marcone (2021) e a dupla de roteiristas de “Ainda Estou Aqui”, Murilo Hauser e Heitor Lorega (2026), também foram homenageados na categoria. Esta é a oitava vez que o Projeto Paradiso apoia a premiação na categoria.