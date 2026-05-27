Yoki celebra tradição em campanha cheia de brasilidade

Em 2026, com as festas regionais típicas de junho e julho coincidindo com o calendário esportivo, a Yoki lança sua principal campanha do ano com o mote de “comemoração em dobro”. Sob o conceito “O Sabor Oficial do Arraiá”, a iniciativa une o território clássico de São João ao espírito do futebol.

Para embalar esse momento, o filme da campanha traz como protagonista a cantora Simone Mendes, embaixadora oficial da marca, conectando a música sertaneja à tradição das festas populares. A produção mostra como o portfólio da Yoki une os brasileiros em torno de dois grandes momentos nacionais: a festa junina e o futebol. Para assistir ao filme, basta clicar aqui.



Assinado pela agência DAVID, o filme apresenta a celebração em um cenário que mistura elementos típicos do arraiá às cores nacionais. Simone interage com as novidades da marca, como a pipoca de micro-ondas sabor churrasco e os novos amendoins cebola & ervas e costelinha com limão.

“Unir o nosso São João com a vibração desse momento festivo é algo que só a Yoki poderia fazer com tanta verdade. Eu me diverti demais gravando essa campanha, porque ela mostra exatamente o que acontece na minha casa: a gente não escolhe entre o amendoim e o grito de gol, a gente quer tudo junto. É uma festa em dobro, cheia de alegria, tradição e aquele sabor que todo mundo conhece e ama”, celebra Simone Mendes.

A estratégia de comunicação para o lançamento é 360º; o filme será amplificado em canais digitais com cobertura nacional, no YouTube e nas redes sociais oficiais da marca. E, para maximizar alcance e frequência, a campanha conta com um plano de mídia em TV aberta focado na praça do Rio de Janeiro, além de conteúdos animados e estáticos em OOH. No Nordeste, praças estratégicas como Caruaru, Campina Grande e Petrolina recebem um plano regionalizado com inserções em rádios, ações promocionais e carros de som.

O plano contempla ainda uma forte presença de influenciadores para gerar conversas em torno da “festa em dobro”, além de patrocínios estratégicos em grandes eventos juninos, como o Villa São João, em São Paulo, Fortaleza e Recife, e o Pé de Serrita, em Salvador. A campanha reforça a visão social first da marca, buscando estar no centro das conversas e da cultura brasileira de forma natural e genuína.

“Em 2026, entendemos que o consumidor não quer fragmentar suas celebrações, mas sim potencializá-las. Por isso, a nova campanha posiciona Yoki como o elo entre essas duas grandes paixões nacionais. O filme protagonizado pela Simone é o ponto alto desse movimento, traduzindo de forma leve e autêntica como Yoki faz parte da cultura brasileira e dos momentos de comemoração”, afirma Fabiola Menezes, CMO de Yoki.

Os sabores oficiais do arraiá já podem ser encontrados nos principais supermercados do Brasil.

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