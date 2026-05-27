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Inteligência artificial monitora chamadas de voz e mensagens

Uso de soluções integradas por inteligência artificial unifica a API oficial do WhatsApp e redes de telefonia corporativa para solucionar a perda de dados e garantir a conformidade em médias e grandes empresas.

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DINO
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Repórter
27/05/2026 16:23

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Inteligência artificial monitora chamadas de voz e mensagens
Inteligência artificial monitora chamadas de voz e mensagens crédito: DINO

O mercado corporativo brasileiro apresenta uma divisão no monitoramento de seus canais de comunicação. Enquanto a gestão acompanha fluxos de caixa, estoques e correios eletrônicos institucionais, o fluxo de dados comerciais apresenta lacunas quando as interações migram para aplicativos de mensagens nos dispositivos móveis das equipes de vendas.

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A descentralização nesses ambientes resulta na falta de centralização dos históricos comerciais. Essa ausência de registro expõe as organizações a falhas na padronização institucional e na retenção de informações.

Para responder a essa demanda, sistemas baseados em inteligência artificial (IA) passaram a ser aplicados na unificação da comunicação digital e analítica. As ferramentas integradas realizam a gravação, a transcrição e o monitoramento de sentimentos dos atendimentos corporativos.

Esse processo transfere o fluxo de dados para painéis gerenciais unificados das diretorias de operações. De acordo com Fabiano Heckler, diretor de tecnologia da Syngoo, a medida preenche uma lacuna estrutural na governança das empresas brasileiras.

“A descentralização das mensagens em dispositivos móveis corporativos criava um ambiente sem ferramentas de auditoria. A aplicação da inteligência artificial devolve a previsibilidade e o controle dos dados para a gestão, permitindo que a análise de performance seja feita com base em critérios estritamente técnicos e em conformidade com a segurança da informação”, explica o executivo.

O uso de plataformas conversacionais é amparado por dados de mercado. Conforme o portal Mundo do Marketing, cerca de 79% das empresas em território nacional utilizam o WhatsApp em rotinas de trabalho.

Adicionalmente, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, divulgada pela CNN Brasil, aponta que 67% das organizações do comércio e de serviços adotam o aplicativo como canal primário de vendas.

Para unificar esses volumes de atendimento, a Syngoo conectou a API oficial do aplicativo com as redes de telefonia corporativa (PBX). A centralização apoia o compliance em vendas e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A infraestrutura realiza a transcrição de áudios e a análise de sentimentos das mensagens. O processamento gera relatórios condensados sobre os históricos de atendimento, permitindo identificar abordagens resolutivas e treinar equipes com base em dados práticos.

Para obter informações sobre a estruturação de processos digitais, é possível consultar o endereço syngoo.com.br.

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Website: https://syngoo.com.br

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