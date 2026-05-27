NIQ lança Grupos de Pesquisa para conectar o sentimento do consumidor com o comportamento de compra real

A NIQ (NYSE: NIQ), líder global em inteligência do consumidor, anunciou hoje o lançamento dos Grupos de Pesquisa no NIQ Discover, uma nova funcionalidade que permite que marcas e varejistas entendam não apenas o que está mudando no mercado, mas também o motivo.

Disponível imediatamente no NIQ Discover, o recurso Grupos de Pesquisa complementa as Pesquisas de Painel da NIQ, conectando insights de atitudes com o comportamento de compra real dos painéis de consumidores da NIQ — ajudando os clientes a descobrir as motivações por trás das mudanças de desempenho, identificar lacunas de oportunidade e agir com maior confiança em um cenário de consumo cada vez mais complexo.

Novidades: Grupos de Pesquisa no Discover

Os Grupos de Pesquisa facilitam o acesso, a análise e a ativação dos insights da Pesquisa de Painel NIQ nos fluxos de trabalho existentes. Ao agrupar as respostas da pesquisa com o comportamento de compra, os clientes podem:

Analisar segmentos-chave de consumidores com maior precisão

Compreender os fatores que impulsionam o desempenho da marca e da categoria

Identificar barreiras à compra e causas de perda de relevância da marca ou da categoria

Revelar oportunidades de crescimento emergentes com base em comportamentos reais

Criar análises de autoatendimento diretamente no Discover

Por que isso importa: Indo além do comportamento declarado

À medida que a tomada de decisão do consumidor se torna mais fragmentada e imprevisível, as pesquisas tradicionais, muitas vezes baseadas apenas em comportamentos declarados, podem não explicar os resultados no mundo real. Os Grupos de Pesquisa resolvem essa lacuna, vinculando o que os consumidores dizem diretamente ao que fazem. Essa integração permite que as empresas vão além de insights superficiais e obtenham uma compreensão mais profunda e confiável das motivações, ajudando as equipes a priorizar ações que orientem as estratégias de crescimento.

“A NIQ oferece recursos de Pesquisas em Painel há muitos anos, ajudando os clientes a entender as motivações por trás do comportamento do consumidor por meio de dados de compra verificados”, disse Troy Treangen, diretor de Produtos da NIQ. “A novidade dos Grupos de Pesquisa é que esses insights agora estão integrados diretamente ao Discover, facilitando o acesso, a análise e a ativação dentro dos fluxos de trabalho existentes. Ao reunir insights de pesquisa e comportamento do consumidor em uma única plataforma, os clientes podem passar mais rapidamente da análise à ação, com uma visão mais integrada do desempenho.”

Como funciona: Sentimento aliado a dados de compra verificados

Os Grupos de Pesquisa são baseados nas Pesquisas em Painel da NIQ, que estão diretamente conectadas aos robustos painéis de consumidores da NIQ no setor de bens de consumo de massa (FMCG). Essa integração proporciona uma visão mais representativa do comportamento do consumidor, fundamentando os insights em dados de compra transacionais, em vez de apenas na intenção.

No NIQ Discover, a mesma população pesquisável pode ser analisada, mantendo a cobertura consistente da amostra à medida que os Grupos de Pesquisa são ativados para análises mais aprofundadas. As equipes podem criar e analisar Grupos de Pesquisa de forma independente, no nível de pergunta e resposta, permitindo a segmentação autônoma em diversos mercados. Ao integrar esses insights ao Discover, a NIQ possibilita análises mais rápidas, colaboração facilitada e tomadas de decisão mais assertivas entre as equipes.

Próximos passos: Investimento contínuo em pesquisas com painéis

Os Grupos de Pesquisa representam o primeiro passo em um roteiro mais amplo para as Pesquisas com Painéis da NIQ. A NIQ continuará investindo para tornar esses insights mais acessíveis, acionáveis ??e profundamente integrados ao Discover, com melhorias adicionais planejadas para 2026 e além.

Esses avanços apoiam a estratégia mais ampla da NIQ de unificar insights de mensuração, painéis e pesquisas em uma única plataforma, permitindo tomadas de decisão mais rápidas, claras e assertivas para clientes em todo o mundo.

À medida que o comportamento do consumidor se torna mais complexo, a capacidade de conectar motivações a resultados está se tornando uma vantagem crucial. Ao integrar o sentimento da pesquisa com o comportamento de compra no mundo real, os Grupos de Pesquisa ajudam marcas e varejistas a transformar insights em ação — preenchendo as lacunas entre compreensão e execução e possibilitando tomadas de decisão mais informadas e assertivas.

Em um mercado onde saber o porquê é tão importante quanto saber o quê, a NIQ está redefinindo como a inteligência do consumidor impulsiona o desempenho. Para mais informações, acesse NIQ Discover.

Perguntas Frequentes:

P: O que são os Grupos de Pesquisa da NIQ?

R: Os Grupos de Pesquisa são um novo recurso do NIQ Discover que conecta as respostas de pesquisas com consumidores diretamente ao comportamento de compra real dos painéis de consumidores da NIQ, permitindo uma compreensão mais profunda das motivações por trás do desempenho do mercado.

P: Qual a diferença entre os Grupos de Pesquisa da NIQ e as pesquisas tradicionais?

R: As pesquisas tradicionais se baseiam em comportamentos declarados ou autodeclarados, que podem diferir das ações reais. Os Grupos de Pesquisa vinculam o que os consumidores dizem com o que eles realmente compram, proporcionando uma visão mais precisa da tomada de decisão do consumidor.

P: Quem pode se beneficiar dos Grupos de Pesquisa?

R: Os Grupos de Pesquisa são projetados para marcas, varejistas e fabricantes que buscam entender os fatores que impulsionam o desempenho da marca e da categoria, identificar oportunidades de crescimento, reduzir a rotatividade ou o abandono de clientes e tomar decisões mais confiantes e baseadas em dados.

P: Onde os Grupos de Pesquisa estão disponíveis?

R: Os Grupos de Pesquisa estão disponíveis diretamente no NIQ Discover, permitindo que os clientes acessem, analisem e apliquem esses insights em seus fluxos de trabalho existentes.

P: Que tipos de insights os Grupos de Pesquisa fornecem?

R: Os Grupos de Pesquisa ajudam a descobrir segmentos-chave de consumidores, fatores de crescimento ou declínio de marcas e categorias, barreiras à compra, motivos para abandono e oportunidades emergentes — com base no comportamento real de compra.

P: Como os Grupos de Pesquisa apoiam uma tomada de decisão mais rápida?

R: Ao integrar dados de pesquisa, painel e mensuração em uma única plataforma, os Grupos de Pesquisa facilitam o acesso e a aplicação de insights, reduzindo o tempo necessário para obtê-los e permitindo que as equipes passem da análise à ação mais rapidamente.

P: Este é um lançamento independente ou faz parte de um roadmap mais amplo?

R: Os Grupos de Pesquisa representam o primeiro passo em um conjunto mais amplo de melhorias para as Pesquisas de Painel da NIQ. A NIQ continuará investindo na expansão e no aprimoramento desses recursos ao longo de 2026 e nos anos seguintes.

P: Como isso se encaixa na estratégia geral da NIQ?

R: Os Grupos de Pesquisa apoiam a missão da NIQ de fornecer a Visão Completa™ do comportamento do consumidor, conectando insights de medição, painel e pesquisa em uma única plataforma integrada — ajudando os clientes a navegar com confiança em ecossistemas de consumo cada vez mais complexos.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela os caminhos para o crescimento. Combinando uma presença global de dados incomparável e medições granulares de consumidores e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, visite www.niq.com.

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