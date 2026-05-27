Seguros e soluções financeiras ajudam a proteger patrimônio

O início de 2026 marca um momento de atenção redobrada para empresas e investidores diante de um cenário econômico global de maior instabilidade. Projeções apontam que o Brasil enfrentará desafios para equilibrar políticas fiscais expansionistas com o controle da inflação, com a taxa Selic mantida em patamar elevado e exigências regulatórias cada vez mais rigorosas.



Nesse contexto, seguros e soluções financeiras corporativas têm se consolidado como aliados estratégicos na proteção do patrimônio e na segurança dos negócios. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostram que o mercado segurador brasileiro deve crescer 8% em 2026, refletindo a crescente demanda por instrumentos de proteção financeira.



A Fairfield, empresa especializada em soluções para proteção patrimonial de pessoas físicas e jurídicas, promove um seminário voltado ao panorama estratégico de negócios para 2026.

O encontro reúne especialistas do mercado financeiro, em parceria com seguradoras, bancos e entidades do setor, para discutir tendências econômicas, gestão de riscos e soluções personalizadas de proteção.



Francisco Eduardo Broering Gomes, CEO da Fairfield, explica que o objetivo principal é promover alinhamento estratégico interno. “O seminário foi concebido como um espaço de capacitação, reflexão e desenvolvimento, voltado ao fortalecimento da visão de futuro da Fairfield, ao aprimoramento técnico e estratégico de seus colaboradores e à integração com seus parceiros. É um movimento de preparação institucional para os desafios e oportunidades que já estão no horizonte de 2026”, afirma.



Entre as tendências já observadas, Gomes destaca a intensificação da gestão de riscos, a relevância crescente da inteligência de dados, a transformação dos modelos de crédito e proteção financeira e o avanço das exigências regulatórias.

“Esses fatores, somados a um cenário global marcado por maior instabilidade, exigem profissionais mais preparados, estruturas mais organizadas e empresas mais resilientes e adaptáveis”, avalia.



De acordo com o executivo, a parceria da empresa com seguradoras e bancos é vista como fundamental para ampliar a qualidade técnica do conteúdo abordado no seminário.



“Esse movimento permite que colaboradores e parceiros tenham acesso a uma visão realista, aplicada e integrada do mercado. O seminário se torna um ambiente de troca de experiências, aprendizado prático e atualização estratégica, conectando teoria, operação e realidade institucional.”



A proteção financeira, segundo Gomes, atua de forma preventiva e estrutural ao reduzir a exposição a riscos, proteger operações, preservar patrimônio e garantir continuidade de negócios.

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“Internamente, isso se traduz em processos mais seguros, decisões mais conscientes e estruturas mais sólidas, que sustentam o crescimento de forma organizada e sustentável”, reforça.



O fortalecimento das relações institucionais também é um dos objetivos do evento. O seminário busca promover um ambiente de construção coletiva, desenvolvimento profissional e alinhamento de valores, reforçando a cultura organizacional e consolidando relações baseadas em confiança, colaboração e visão de longo prazo.



Para o executivo, o diferencial competitivo das empresas em 2026 será a combinação entre pessoas capacitadas, processos estruturados, cultura de prevenção de riscos e inteligência estratégica. “Empresas preparadas não dependem apenas de produtos ou capital; dependem de profissionais qualificados, visão sistêmica e capacidade de adaptação contínua”, destaca.



Ele acrescenta que o fortalecimento do capital humano será decisivo. “Investir em pessoas, conhecimento, cultura e inteligência organizacional será o maior diferencial competitivo das empresas nos próximos anos, e esse seminário representa exatamente esse investimento estratégico.”



O evento, direcionado exclusivamente para colaboradores da empresa, simboliza o compromisso da Fairfield com o desenvolvimento contínuo do setor de proteção patrimonial.



Para saber mais, basta acessar: https://www.fairfield.com.br/