Venda de consórcios bate novo recorde no Brasil

O crescimento dos últimos anos do sistema de consórcio reafirma que esta modalidade veio para ficar e ganhar cada vez mais espaço no mercado financeiro do Brasil, iniciando o ano de 2026 com resultados positivos em vários indicadores, conforme apontam informações noticiadas pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC).



O número de consorciados ativos chegou a 12,78 milhões, estabelecendo um recorde histórico e representando um crescimento de 12,4% em relação aos 11,37 milhões registrados em janeiro de 2025. No mesmo período, as vendas de cotas somaram 476,85 mil, com alta de 12,9%, enquanto o volume de créditos comercializados atingiu R$ 4315 bilhões, avanço expressivo de 23,7% na comparação anual.

Os juros altos e a falta de crédito imobiliário atualmente fazem com que os brasileiros encontrem no consórcio uma forma alternativa para comprar seus bens sem pagar os altos juros dos financiamentos, avalia André Sbardelotto, diretor executivo da Foco Investimentos.

“Muitas pessoas estão conhecendo o consórcio da forma certa, com informações corretas, o que faz com que a experiência de consumo seja positiva. Mas, com toda a certeza, o que está fazendo com que esse segmento cresça exponencialmente é a utilização do consórcio como ferramenta de investimento. Nele, os clientes podem ter resultados acima da média do mercado e que não são encontrados em outros produtos”, diz Sbardelotto.

Impulsionado pelos resultados positivos recentes, o setor deve manter a trajetória de crescimento ao longo de 2026. De acordo com projeções da ABAC, a expectativa é de expansão de até 11% neste ano, com possibilidade inclusive de igualar ou superar o desempenho registrado em 2025, quando o segmento já apresentou forte avanço.

“Hoje grandes investidores utilizam o consórcio em suas estratégias de investimento, porque traz segurança da renda fixa, mas com rentabilidade da renda variável, e apresenta uma diversificação de estratégias com um único produto. Quem entende esse produto opta por tê-lo em sua carteira de investimentos”, pontua Sbardelotto.

O diretor executivo da Foco Investimentos avalia que, com mais informações disponíveis, a população tem acesso a estratégias que antes ficavam restritas a poucos. “Em se tratando do consórcio, as pessoas estão aprendendo a usar a ferramenta da forma certa, assim como entendem como um investimento acessível para todos os públicos, visto que não demanda grande capital inicial para ingressar nesse mercado. É necessário apenas ter o poder de pagamento da parcela mensal, que pode ser escolhida dentro da realidade de cada investidor”, acrescenta.

O consórcio é um autofinanciamento para adquirir um bem, ou seja, as próprias pessoas financiam os grupos, fazendo com que o crédito fique mais barato. Diferentemente dos empréstimos e financiamentos que cobram juros, o consórcio possui apenas uma taxa para custear a administradora ou banco que faz a gestão do grupo.

“Isso faz com que os consorciados possam economizar muito dinheiro e tempo no final do pagamento, sem contar que o consórcio é isento de Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) e outros custos que podem ser encontrados nos financiamentos e empréstimos tradicionais”, destaca Sbardelotto.

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