Universidade americana lança programa internacional

A GAB University, instituição de ensino superior sediada nos Estados Unidos, anunciou oficialmente a criação de um programa internacional voltado à conexão entre organizações comunitárias, lideranças locais e educação superior online.

A iniciativa faz parte da estratégia de internacionalização da universidade e busca ampliar o acesso a programas acadêmicos de formação superior oferecidos em modalidade online, especialmente nas áreas de liderança, desenvolvimento humano e educação teológica.

Segundo a instituição, o novo programa foi desenvolvido para criar uma rede internacional de colaboração acadêmica entre comunidades locais e estudantes interessados em formação universitária com flexibilidade internacional.

A proposta inclui benefícios institucionais para organizações parceiras, acesso facilitado a programas acadêmicos online, oportunidades de desenvolvimento educacional e participação em projetos colaborativos de impacto comunitário.

A universidade afirma que o projeto foi estruturado com foco em educação internacional, expansão acadêmica e fortalecimento de redes de apoio educacional em diferentes países.

Com sede na Flórida, a GAB University vem ampliando sua atuação digital e informou que registrou crescimento significativo na procura por programas online nas últimas semanas, especialmente entre estudantes brasileiros interessados em formação superior internacional com acesso remoto.

Prof. Dr. Guilherme Sanches de Araujo, especialista do setor educacional e presidente da GAB University aponta que a expansão do ensino superior online internacional tem crescido nos últimos anos devido à busca por flexibilidade, mensalidades acessíveis e possibilidade de conexão global sem necessidade imediata de mudança de país.

O movimento acompanha uma tendência crescente de universidades americanas que passaram a investir em programas digitais e iniciativas de internacionalização para alcançar estudantes em diferentes regiões do mundo.

De acordo com informações divulgadas pela universidade, o programa internacional permitirá que organizações parceiras tenham acesso a materiais institucionais, reconhecimento acadêmico colaborativo e futuras iniciativas educacionais e comunitárias promovidas pela instituição.

A universidade destacou ainda que todas as atividades acadêmicas, admissões e políticas institucionais continuam sendo conduzidas exclusivamente pela administração universitária nos Estados Unidos.

O programa já está com inscrições abertas para instituições interessadas em participar da rede internacional de colaboração acadêmica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações podem ser acessadas no site oficial da universidade.