Perfumes gourmand impulsionam mercado de luxo

De acordo com dados divulgados pela Forbes, com base em levantamentos da MarkWide Research e da New Beauty, as fragrâncias gourmand seguem em forte ascensão no mercado da perfumaria. As projeções indicavam um crescimento de 33,9% nas buscas pela categoria em 2025, com destaque para os perfumes com notas de caramelo, que lideraram a tendência ao registrar avanço superior a 42%.

Brunno Magnavita, sócio-fundador da Universo do Perfume, explica que as fragrâncias gourmand são perfumes construídos a partir de acordes que remetem ao universo gastronômico e sensorial. Normalmente, trazem notas como baunilha, chocolate, café, caramelo, mel, chantilly, leite, castanhas, praliné e até nuances alcoólicas.

Segundo ele, o grande diferencial dessa família olfativa é a sensação de conforto, prazer e memória afetiva que ela desperta. “São perfumes que despertam emoções de forma muito intensa, porque o olfato tem uma ligação direta com lembranças e experiências pessoais”, acrescenta.

Porém, o especialista ressalta que o gourmand moderno vai além da ideia de um perfume excessivamente doce. De acordo com ele, a perfumaria atual trabalha essas notas de forma mais refinada, equilibrando ingredientes cremosos e adocicados com madeiras, especiarias, âmbar, couro, musk e acordes aromáticos. “Isso criou uma nova geração de gourmands mais sofisticados, elegantes e versáteis”, pontua.

Do excesso de açúcar à sofisticação olfativa

Nos últimos anos, os gourmands passaram por uma transformação significativa, conforme aponta Magnavita. Ele explica que, durante muito tempo, principalmente no mercado comercial, essa família esteve associada a perfumes extremamente doces, densos e, muitas vezes, repetitivos.

Hoje, segundo o especialista, o mercado apresenta composições mais complexas, texturizadas e sofisticadas. Conforme detalha o profissional, a baunilha deixou de ser utilizada apenas de forma açucarada e passou a aparecer em interpretações mais ambaradas, amadeiradas, defumadas e até salgadas. O mesmo aconteceu com o café, o chocolate e os acordes lactônicos.

O pistache, por sua vez, traz uma cremosidade sofisticada e contemporânea. Já os acordes lactônicos criam uma sensação de conforto, pele limpa e textura cremosa, dialogando diretamente com a tendência dos perfumes aconchegantes.

Outro ponto importante, de acordo com Magnavita, é que essas notas funcionam muito bem em construções compartilháveis entre o masculino e o feminino. Além disso, existe uma forte influência da perfumaria árabe e da perfumaria nicho internacional, que vêm explorando ingredientes gourmand de maneira mais rica e envolvente.

“A perfumaria de nicho teve um papel importante nisso porque começou a explorar contrastes mais criativos e ingredientes de maior qualidade, criando perfumes gourmand mais elegantes, artísticos e menos previsíveis. Isso elevou a percepção dessa família olfativa dentro do mercado de luxo”, complementa.

Equilíbrio entre conforto e elegância

Com o objetivo de manter o equilíbrio entre sofisticação e conforto olfativo nas novas composições gourmand, as marcas estão investindo na combinação de notas cremosas e envolventes com estruturas mais secas, amadeiradas, especiadas ou resinosas, afirma Magnavita.

Segundo ele, isso evita que a fragrância se torne cansativa ou excessivamente doce. “Muitas marcas premium também passaram a investir em matérias-primas mais sofisticadas e em construções olfativas com mais profundidade, criando perfumes gourmand que mantêm conforto e sensualidade sem perder elegância”, informa.

O que diferencia os gourmands de luxo

O sócio-fundador da Universo do Perfume destaca ainda um ponto importante dentro do mercado de fragrâncias: a diferença entre os gourmands populares e os gourmands de luxo ou nicho. De acordo com ele, nas opções mais populares, normalmente há um foco maior no impacto imediato, na doçura intensa e no grande apelo comercial. Já os gourmands de luxo e nicho costumam trabalhar nuances mais sofisticadas, evolução olfativa mais rica e ingredientes mais refinados.

Ainda segundo Magnavita, na perfumaria premium, o gourmand não depende apenas do “açúcar olfativo” para chamar atenção, pois existe uma preocupação maior com textura, contraste, naturalidade e construção artística da fragrância.

“Também percebemos que o consumidor de nicho valoriza a exclusividade e a identidade. Muitas vezes ele procura um gourmand que seja confortável e sensual, mas que também tenha assinatura própria e não pareça igual ao que todo mundo está usando”, observa.

Consumidor busca experiência mais refinada

Para atender à demanda, a Universo do Perfume acompanha de perto a evolução do mercado e identifica um consumidor mais atento, que conhece notas olfativas, compara propostas e busca experiências mais refinadas.

Por isso, a marca trabalha com um portfólio selecionado, incluindo fragrâncias premium, nicho e tendências internacionais que representam a nova fase da perfumaria gourmand. “Também buscamos orientar o consumidor de forma mais técnica e personalizada, ajudando cada pessoa a encontrar perfumes que façam sentido para seu estilo, ocasião de uso e preferência olfativa”, detalha.

Para os próximos anos, Magnavita acredita que o mercado premium deve continuar evoluindo na demanda por fragrâncias confortáveis e sensoriais, mas que, ao mesmo tempo, transmitam sofisticação, identidade e exclusividade.

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