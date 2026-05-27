Mercado de importação aérea cresce na região de Manaus

A cidade de Manaus (AM) passou a ocupar a primeira posição entre os municípios brasileiros com maior volume de importações, segundo levantamento da plataforma Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Entre janeiro e agosto de 2025, a capital amazonense movimentou R$10,93 bilhões em compras internacionais, superando Itajaí (SC), que registrou R$10,77 bilhões no mesmo período. As informações são do site Times Brasil.

Rosa Amador, diretora comercial de logística da Samsung SDS, braço global de tecnologia da informação e logística do Grupo Samsung, explica que por concentrar um dos maiores polos industriais da América Latina, com forte presença dos setores de eletroeletrônicos, tecnologia e duas rodas, Manaus possui uma relevância estratégica para a cadeia de importação aérea brasileira.

De acordo com a executiva, a necessidade de abastecimento constante das linhas produtivas exige operações logísticas ágeis, previsíveis e com alta frequência de voos. “Além disso, a localização da cidade, aliada aos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, torna o modal aéreo fundamental para garantir competitividade e redução de lead time das indústrias instaladas na região”, afirma.

Liderança logística fortalece operações em Manaus

Atualmente, a Samsung SDS atua com a importação aérea na região e, conforme explica Rosa Amador, esse resultado é fruto da combinação entre expertise em logística internacional, presença global, capacidade operacional e relacionamento estratégico com companhias aéreas e parceiros logísticos.

Segundo a especialista, a empresa atua de forma integrada, oferecendo soluções end-to-end, com visibilidade em tempo real, gestão multimodal e alta capacidade de consolidação de cargas. “Essa posição fortalece nossa competitividade, amplia nossa flexibilidade operacional e visa permitir oferecer mais previsibilidade, espaço e eficiência para os clientes que operam em Manaus”, detalha.

Além disso, o elevado volume de cargas movimentadas pelo Grupo Samsung, gera ganho de escala e fortalece o poder de negociação da empresa junto às companhias aéreas e parceiros globais. De acordo com a executiva, isso possibilita maior disponibilidade de espaço, tarifas mais competitivas e operações mais estáveis, mesmo em períodos de alta demanda ou restrição de capacidade.

“A sinergia com as operações globais dos clientes da Samsung SDS contribui para otimizar rotas, consolidar cargas e garantir maior eficiência logística para toda a cadeia”, ressalta.

Desafios do setor exigem tecnologia e flexibilidade

Entre os principais desafios enfrentados atualmente pelas empresas que atuam com importação aérea, Rosa Amador destaca a volatilidade das tarifas, as restrições de capacidade, as instabilidades geopolíticas, a sazonalidade e a crescente necessidade de visibilidade operacional.

Nesse cenário, a Samsung SDS atua de forma estratégica para minimizar esses impactos por meio de uma ampla rede global, parcerias consolidadas com transportadoras, monitoramento em tempo real das cargas e uso intensivo de tecnologia na gestão logística. “Também contamos com operações integradas e soluções multimodais que oferecem maior flexibilidade e rapidez na tomada de decisão”, pontua a representante.

Na avaliação da especialista, uma característica importante da empresa é a conexão da Samsung SDS com a Ásia, especialmente porque grande parte dos componentes eletrônicos e produtos industrializados importados pelo Brasil têm origem na região.

De acordo com a executiva, a atuação global da empresa, com presença em dezenas de países e parcerias estratégicas com transportadoras internacionais, permite maior controle das operações, redução do transit time e respostas mais rápidas diante das mudanças do mercado.

Perspectiva é de crescimento da importação aérea

Para os próximos anos, Rosa Amador acredita em um crescimento contínuo da importação aérea no Brasil, impulsionado pelo avanço dos setores de tecnologia, e-commerce, saúde e indústria de alto valor agregado, que demandam operações cada vez mais rápidas e integradas.

A Samsung SDS pretende ampliar sua atuação por meio de investimentos em soluções digitais, expansão de rotas estratégicas, fortalecimento das operações multimodais e aumento da capacidade de consolidação internacional, incluindo a consolidação própria saindo de Miami para Manaus. “Nosso foco é continuar oferecendo operações mais inteligentes, previsíveis e competitivas para os clientes no Brasil e na América Latina”, conclui a diretora comercial.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.samsungsds.com/la/index.html