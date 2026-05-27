Pink Eventos amplia atuação no mercado corporativo

O mercado de eventos corporativos no Brasil segue em expansão e consolida um novo posicionamento nas estratégias empresariais. Mais do que simples encontros presenciais, esses eventos passaram a desempenhar um papel estratégico dentro das organizações, fortalecendo relacionamentos, impulsionando negócios e contribuindo para o posicionamento das marcas.

Segundo levantamento divulgado pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), o setor de eventos manteve recordes de consumo e geração de empregos no início de 2026, refletindo o fortalecimento do segmento no país.

Dados publicados pela DataEventos apontam que os encontros corporativos seguem entre os nichos mais relevantes da indústria de eventos no Brasil, impulsionados pela retomada das reuniões presenciais e pelas estratégias de relacionamento entre marcas e público.

Nesse cenário, empresas voltadas ao mercado corporativo têm ampliado sua atuação para atender a uma demanda crescente por personalização, conexão e engajamento do público. É o caso da Pink Eventos, empresa fundada em 2015 e que atua no desenvolvimento de projetos corporativos com foco em planejamento, relacionamento e execução.

A trajetória da empresa começou em um período de instabilidade econômica no Brasil. À frente da Pink Eventos está Aline Rosa, profissional com passagem pelas áreas de marketing imobiliário e agências de eventos. Ao regressar ao Brasil após um período dedicado ao trabalho voluntário no exterior, a empresária percebeu no setor de eventos uma chance de integrar sua experiência em comunicação, relacionamento e planejamento estratégico.

A empresa foi criada com a proposta de atuar como parceira estratégica das áreas de marketing, oferecendo suporte na criação de experiências corporativas alinhadas aos objetivos das marcas. Nos primeiros anos de operação, a Pink Eventos concentrou sua atuação no mercado imobiliário, atendendo empresas como You. Inc e Mitre Realty.

Com o avanço das atividades, a empresa ampliou sua presença em outros segmentos. Em 2018, passou a atuar também em projetos ligados à área da saúde, com atendimento ao grupo Dasa Diagnósticos. Já em 2021, durante a pandemia, desenvolveu um roadshow nacional para o Grupo Technos, percorrendo diferentes regiões do país em meio às restrições impostas ao setor durante a pandemia.

“O mercado de eventos corporativos vive um momento de transformação muito interessante. Nos últimos anos, as empresas passaram a enxergar os eventos de uma forma muito mais estratégica, não apenas como encontros presenciais, mas como ferramentas de conexão, posicionamento de marca, geração de negócios e fortalecimento de cultura”, afirma Aline Rosa.

A empresária destaca ainda que o comportamento do público também mudou nos últimos anos, elevando o nível de exigência em relação às experiências oferecidas pelas empresas.

“Hoje, não basta entregar uma boa estrutura; as pessoas querem viver experiências memoráveis, relevantes e autênticas. Isso elevou o nível do mercado como um todo e abriu espaço para empresas que realmente conseguem unir planejamento, criatividade e execução com excelência”, completa.

Entre as tendências observadas no setor estão a valorização de eventos imersivos, mais personalizados, e estratégias voltadas ao fortalecimento de conexões humanas. De acordo com dados publicados pelo portal Mercado & Eventos, o volume de viagens de negócios cresceu 46% em 2025, movimento impulsionado pela retomada dos eventos corporativos presenciais.

Na avaliação da executiva, o setor passou a olhar com mais atenção para toda a jornada do participante, desde o convite até o pós-evento.

“Os eventos deixaram de ser apenas informativos e passaram a ser mais sensoriais, interativos e personalizados. Hoje, cada detalhe importa, da recepção ao pós-evento. O público quer se sentir parte da experiência, e não apenas espectador dela”, completa.

Após completar 10 anos de atuação em 2025, a Pink Eventos mantém foco na ampliação de parcerias, expansão da atuação nacional e aprimoramento dos processos e da jornada do cliente.

“Mais do que crescer em volume, queremos crescer em impacto, criando eventos que realmente gerem conexão, valor e resultado para as marcas que confiam no nosso trabalho”, finaliza Aline Rosa.

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Para saber mais, basta acessar o site da Pink Eventos: https://www.pinkeventos.com.br e seu Instagram: https://www.instagram.com/pinkeventoss/?hl=pt