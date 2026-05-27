Hilê debate inovação e compliance na Private Label Brasil

A Hilê Indústria de Alimentos, especializada em suplementos alimentares e chás, esteve entre as expositoras da Private Label Brasil 2026, feira do setor de marcas próprias e terceirização realizada em abril, em São Paulo. Durante o evento, o diretor comercial da empresa, Alex Botta, participou do painel “Inovação, Compliance e Posicionamento no setor de suplementos e nutracêuticos”, debatendo tendências, regulamentação e posicionamento de mercado.

O evento foi a décima edição da feira de marcas próprias e terceirização da América Latina, com programação de palestras, painéis, debates e rodadas de negócios. O encontro reuniu empresas, especialistas e executivos de segmentos como alimentos, bebidas, suplementos, cosméticos e higiene pessoal.

Sandro Botta, CEO da Hilê, comenta que a participação da empresa foi motivada pela importância estratégica que o mercado de marcas próprias vem assumindo dentro do setor de suplementos e alimentos funcionais: “Estar presente em um ambiente como a Private Label Brasil permite acompanhar de perto os movimentos do mercado e entender as novas demandas”.

A empresa buscou fortalecer conexões, trocar experiências com outros players do setor e reforçar seu posicionamento em um mercado cada vez mais exigente em qualidade, inovação e conformidade regulatória.

Para o CEO, a participação do diretor comercial no debate sobre inovação e compliance demonstra o compromisso da Hilê em contribuir ativamente para a evolução do setor, compartilhando conhecimento e fortalecendo práticas que elevem o padrão do mercado como um todo. “A inovação não pode estar separada de segurança e conformidade regulatória. Um crescimento sustentável tem de estar baseado em qualidade e responsabilidade”, salienta.

Tendências destacadas no evento

Um dos movimentos mais evidentes observados durante a feira foi a consolidação de produtos que unem praticidade, experiência de consumo e posicionamento de marca mais sofisticado. “Formatos como suplementos em goma, sticks, cápsulas oleosas e produtos com maior apelo sensorial ganharam bastante destaque”, conta Sandro.

O executivo acrescenta ainda a valorização de produtos com comunicação mais transparente, ingredientes selecionados e maior preocupação com rastreabilidade e qualidade, além do crescimento do interesse por terceirização especializada — principalmente por parte de marcas que buscam velocidade de lançamento sem abrir mão de segurança regulatória e estrutura industrial.

“O mercado vive um momento de amadurecimento, com consumidores mais exigentes, aumento da competitividade e maior busca por diferenciação, qualidade e segurança regulatória. Eventos como a Private Label Brasil, ajudam a acelerar discussões importantes sobre inovação, compliance e profissionalização do mercado”, afirma o CEO.

Sandro Botta defende que as novas exigências relacionadas à estabilidade das fórmulas, rastreabilidade e comprovação técnica aumentam a segurança do consumidor e fortalecem empresas que já trabalham com processos estruturados. “A Hilê entende esse novo cenário regulatório como uma evolução natural e necessária para o setor”, afirma.

Dados divulgados pelo portal da Private Label Brasil mostram que o mercado de marcas próprias cresce cerca de 4,3% ao ano no cenário global e avança 14,2% em valor na América Latina. No Brasil, o setor movimenta mais de R$ 47 bilhões por ano. De acordo com a publicação, a expansão amplia oportunidades para empresas que atuam com produção terceirizada, modelo que permite às marcas reduzir investimentos em estrutura industrial, acelerar lançamentos e acessar tecnologias e know-how especializados.

“A Private Label Brasil se consolida como um dos principais ambientes de conexão e atualização do setor de marcas próprias no país. Além da visibilidade institucional, esses eventos criam um ambiente muito favorável para conexões estratégicas. É uma oportunidade de aproximar a indústria de marcas que desejam desenvolver novos projetos, entender tendências de consumo e identificar demandas que ainda estão surgindo no mercado”, destaca o executivo da Hilê.

O CEO avalia que o mercado continuará crescendo, impulsionado por consumidores mais atentos à qualidade, diferenciação e proposta de valor dos produtos. Ao mesmo tempo, ele observa uma profissionalização cada vez maior do setor, com marcas buscando parceiros industriais mais estruturados e preparados para atender a exigências regulatórias mais rígidas.

“O principal desafio será equilibrar velocidade de inovação com segurança e conformidade. Já a grande oportunidade está em desenvolver produtos com identidade forte, qualidade consistente e capacidade de gerar conexão real com o consumidor”, conclui Sandro Botta.

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