Leilões imobiliários seguem em expansão e movimentam mercado

O mercado de leilões imobiliários continua em crescimento no Brasil, impulsionado pela consolidação das plataformas digitais e pelo aumento do interesse de compradores em imóveis residenciais, comerciais e rurais. Segundo dados da Associação Brasileira dos Arrematantes de Imóveis (ABRAIM), o setor registrou crescimento de 25,1% no primeiro semestre de 2025, com mais de 116 mil imóveis ofertados em todo o país.

O avanço do ambiente digital contribuiu para ampliar o acesso aos leilões, permitindo que interessados acompanhem editais, documentação, imagens e lances em tempo real, sem necessidade de deslocamento físico. O movimento acompanha também mudanças no mercado imobiliário, marcado pela busca por ativos patrimoniais e imóveis com potencial de desenvolvimento e valorização.

A Sodré Santoro realiza no dia 9 de junho, às 15h, um leilão online com dez imóveis de grandes metragens localizados na capital e no interior paulista. O pregão será conduzido pelo leiloeiro oficial Flávio Cunha Sodré Santoro e contará com imóveis residenciais, comerciais, terrenos e propriedades rurais.

Entre os imóveis ofertados está uma residência localizada no bairro Jardim América, em São Paulo, construída em um terreno de 1.238,33 m². O leilão também reúne um terreno com área total de 1.222,04 m² na região dos Campos Elíseos, além de prédios comerciais nos bairros Vila Mariana, Vila Romana e Indianápolis.

No interior paulista, os lotes incluem imóveis em Mairinque, Presidente Prudente, Sorocaba e Itu. Entre as propriedades disponíveis estão dois terrenos contíguos no bairro Campina, em Sorocaba, com área total de 286.800,388 m², além de um sítio rural em Itu com terreno de 63.517,06 m² e uma fazenda em Presidente Prudente.

Os valores iniciais dos lances variam entre R$ 2,45 milhões e R$ 43,5 milhões. Os lances serão registrados diretamente na página do evento no site da leiloeira. Após análise e aprovação do vendedor, a venda poderá ser concluída à vista ou mediante pagamento de sinal mínimo de 30%, com parcelamento do saldo restante em até três parcelas iguais, conforme condições previstas em edital.

Segundo levantamento da ABRAIM, o número de leilões realizados no Brasil chegou a 275 mil em 2024, crescimento de 24% em relação ao ano anterior. O aumento reflete a ampliação da participação de diferentes perfis de compradores, incluindo investidores, empresários e pessoas interessadas na aquisição do primeiro imóvel.

De acordo com Flávio Santoro, o crescimento do setor acompanha mudanças no perfil do público participante. “Os leilões passaram a fazer parte do planejamento patrimonial de diferentes perfis de investidores e compradores, especialmente pela facilidade de acesso às plataformas digitais e pela diversidade de oportunidades disponíveis hoje no mercado”, afirma.

As visitas aos imóveis podem ser agendadas previamente pelos telefones (11) 2464-6460 e (11) 97777-0753 ou pelo e-mail af@sodresantoro.com.br. Informações completas, edital e detalhes dos lotes estão disponíveis no site oficial da leiloeira.

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Fundada em 1979, a Sodré Santoro atua nos segmentos de leilões extrajudiciais e judiciais no Brasil, realizando pregões de imóveis, veículos, materiais e equipamentos.