INTRA-LOG Expo 2026 abre credenciamento gratuito

O credenciamento para a feira INTRA-LOG Expo South America, feira de negócios do setor de automação e intralogística na América Latina, e a feira Label & Pack Expo, dedicada a soluções e tecnologias para embalagens industriais, está aberto e pode ser feito gratuitamente pelo site oficial.

Com data confirmada para os dias 15 e 17 de setembro, no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo, a INTERLINK Exhibitions, organizadora das feiras, tem como expectativa ultrapassar 8 mil visitantes entre profissionais das áreas de logística, automação, supply chain, TI, compras, operações e embalagem industrial.

Somente no Brasil, os investimentos em automação logística podem ultrapassar R$ 1 trilhão até 2032 (dados da Precedence Research), refletindo uma digitalização massiva do armazém à “última milha” (last mile), o que estimula a busca por soluções para armazéns, inteligência artificial, robótica, embalagens industriais e sistemas de embalagem e automação da cadeia de suprimentos em destaque na INTRA-LOG Expo e Label & Pack Expo.

As feiras também reforçam sua estratégia de internacionalização conectando-se a mídias, associações logísticas, de profissionais e industriais nos países da América Latina, fortalecendo a presença de visitantes, expositores e palestrantes estrangeiros.

E contam com apoio estratégico de associações como o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP), Associação Brasileira de Inteligência Artificial e Comércio Eletrônico (ABIACOM), Associação Brasileira de Embalagens (ABRE), Associação Brasileira das Indústrias de Etiquetas e Rótulos Autoadesivos (ABIEA), Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ).

“O Brasil e o México dominam o mercado de automação logística da América Latina devido às suas grandes economias, redes de transporte extensas e investimentos significativos em infraestrutura logística. A região da América Latina tem alta concentração de prestadores de serviços logísticos e plataformas de e-commerce, impulsionando a demanda por tecnologias de automação e transformação digital na logística em toda a região, e a missão da INTRA-LOG Expo é amplificar o espaço de negócios do setor”, diz Cassiano Facchinetti, managing director da INTERLINK Exhibitions, organizadora das feiras INTRA-LOG e Label & Pack.

O credenciamento para visitação é gratuito e já está disponível no site oficial dos eventos.

Serviço:



Evento: INTRA-LOG Expo South America 2026 e Label & Pack Expo

Data: 15 a 17 de setembro de 2026, das 10h às 18h

Fórum INTRA-LOG Expo e Hub de Inovação

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Azul - São Paulo - Brasil

Site oficial da feira: https://intralogexpo.com.br

Evento paralelo: Label & Pack Expo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Redes sociais: YouTube e LinkedIn