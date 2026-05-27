Revanesse® traz Arthur Swift ao BAAS Congress 2026

Buenos Aires recebeu, entre os dias 23 e 25 de abril de 2026, profissionais da medicina estética da América Latina durante o BAAS Congress 2026, evento voltado à discussão de técnicas, protocolos clínicos e tecnologias aplicadas à área. Realizado no Centro de Convenciones Buenos Aires, o congresso reuniu mais de 300 palestrantes internacionais em sete auditórios simultâneos, com atividades voltadas à atualização científica e troca de experiências entre especialistas do setor.

Entre os convidados do encontro esteve o cirurgião plástico canadense Arthur Swift, referência internacional em injetáveis estéticos e fundador da Swift Beauty, instituição dedicada à formação de profissionais da área. A participação ocorreu a convite do BAAS Congress e da Prollenium Medical Technologies, fabricante canadense do Revanesse® (preenchedor à base de ácido hialurônico utilizado em procedimentos estéticos).

Durante a programação do congresso, Swift conduziu dois simpósios voltados a técnicas de harmonização facial e aplicação de injetáveis. O primeiro, Precision in Aesthetics: The Art of Subtle Transformation, contou também com a participação dos cirurgiões plásticos Frank Rosengaus, do México, e Raúl Banegas, da Argentina. Já o segundo, Precision in Practice, incluiu demonstrações clínicas ao vivo no Auditório Buenos Aires.

Além das atividades científicas, o evento também foi utilizado para treinamentos e certificações profissionais promovidos pela Prollenium junto a médicos latino-americanos. Entre os participantes esteve a dermatologista de Porto Alegre, Gabriela Maldonado, que obteve a certificação internacional PACE, emitida pela fabricante canadense para profissionais capacitados em protocolos técnicos relacionados à linha de produtos.

Estudos publicados em periódicos científicos têm acompanhado o desempenho de preenchedores à base de ácido hialurônico utilizados na medicina estética. Pesquisa padrão ouro, multicêntrica, duplo-cega, randomizada e split-face, publicada no Journal of Drugs in Dermatology, comparou a tecnologia do Revanesse® com a tecnologia líder do mercado americano e evidenciou que pacientes tratados com Revanesse® apresentaram menos edema (diferença de -33,7% em relação ao concorrente) e menos dor no local do tratamento (diferença de -42,7%).

Já levantamento publicado na revista Dermatologic Surgery, em 2022, analisou registros do banco de dados MAUDE, da agência reguladora norte-americana FDA, sobre eventos adversos associados a produtos utilizados em procedimentos estéticos. A tecnologia Thixofix® — utilizada exclusivamente em Revanesse® — foi a única entre as analisadas que não apresentou nenhum relato de efeito adverso tardio em toda a amostra revisada (0%). Isso inclui ausência de nódulos inflamatórios e não inflamatórios, granulomas e reações de hipersensibilidade.

Segundo Rafael Magalhães, responsável pela MTO Importadora e Distribuidora, representante exclusiva da linha Revanesse® no Brasil, eventos internacionais do setor contribuem para atualização clínica e intercâmbio técnico entre profissionais de diferentes países. “A troca de experiências clínicas em eventos internacionais contribui para a atualização técnica dos profissionais e amplia o acesso a discussões sobre protocolos e tecnologias aplicadas à medicina estética”, afirma.

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O BAAS Congress 2026 encerrou sua programação no sábado (25) com a tradicional Maratón de Inyectables, atividade voltada à demonstração prática de casos clínicos consecutivos. O encontro reuniu especialistas de diferentes países da América Latina e reforçou o papel de congressos internacionais na atualização científica do segmento de medicina estética.