Rinoplastia ultrassônica avança em cirurgias nasais

A evolução tecnológica também alcançou a cirurgia plástica facial e passou a influenciar a forma como os procedimentos nasais são realizados. Entre as técnicas atuais está a rinoplastia ultrassônica, abordagem que utiliza equipamento piezoelétrico para remodelação óssea do nariz com maior controle cirúrgico.

Na rinoplastia convencional, determinadas etapas relacionadas ao osso nasal podem envolver instrumentos mecânicos específicos. Já na técnica ultrassônica, o equipamento emite vibrações controladas que atuam de forma seletiva na estrutura óssea, permitindo cortes mais precisos e preservação de tecidos adjacentes, como mucosa, vasos e cartilagens, reduzindo o edema e os hematomas.

Esse tipo de recurso pode ser utilizado tanto em cirurgias com finalidade estética quanto funcional. Em muitos casos, o procedimento busca melhorar proporção, simetria e harmonia facial. Em outros, a indicação envolve correção de alterações estruturais internas associadas à dificuldade respiratória.

Como o nariz ocupa posição central no rosto e participa diretamente da passagem de ar, pequenas mudanças estruturais exigem planejamento detalhado. Por esse motivo, técnicas que ampliam a precisão cirúrgica têm sido valorizadas em abordagens individualizadas.

Outro ponto observado na prática clínica está relacionado ao pós-operatório. Como a tecnologia atua de maneira direcionada na parte óssea, pode haver menor trauma em tecidos próximos, fator que tende a contribuir para recuperação mais rápida e organizada, sempre considerando características próprias de cada paciente e a extensão da cirurgia realizada.

A rinoplastia ultrassônica também pode ser indicada em casos revisionais, como rinoplastias secundárias, quando o paciente já realizou cirurgia anterior. Nessas situações, a anatomia pode apresentar cicatrizes internas, fibrose e mudanças estruturais, exigindo manipulação cuidadosa e estratégia específica.

De acordo com o cirurgião plástico Dr. Sérgio Furtado (CRM: 50841 MG | RQE 31967 • RQE 35786), a escolha da técnica depende de avaliação individual e não apenas da disponibilidade tecnológica. “Cada nariz possui características próprias. A definição da melhor abordagem considera anatomia, queixa funcional, qualidade da pele, histórico cirúrgico e expectativa realista sobre o resultado”, afirma.

Dr. Sérgio Furtado atua exclusivamente com rinoplastia estética e funcional. É graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com especialização em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica, além de aperfeiçoamento internacional em rinoplastia na Alemanha, onde aprofundou técnicas modernas aplicadas à cirurgia nasal.

Segundo o especialista, a tecnologia deve funcionar como ferramenta complementar dentro de um planejamento criterioso. “O resultado depende da combinação entre diagnóstico correto, técnica adequada e execução precisa. O equipamento contribui, mas não substitui experiência e conhecimento anatômico”, completa.

A definição da melhor abordagem cirúrgica continua sendo individualizada e depende de fatores como estrutura óssea, espessura da pele, condições respiratórias e histórico do paciente. Por isso, a avaliação médica permanece como etapa central no planejamento da rinoplastia.

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Com a busca crescente por resultados naturais e procedimentos personalizados, técnicas modernas seguem ampliando espaço na cirurgia facial. Ainda assim, o especialista reforça que segurança, indicação adequada e planejamento continuam entre os principais pilares para um bom resultado.