Juros altos ampliam busca por investimentos estruturados

O ambiente econômico brasileiro segue influenciando o comportamento dos investidores em 2026. Após nova redução da taxa básica de juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom), a Selic passou para 14,5% ao ano, mas o Banco Central manteve a sinalização de cautela diante das expectativas de inflação ainda acima da meta estabelecida para os próximos anos. Nesse contexto, cresce o debate sobre diversificação, governança e utilização de estruturas jurídicas consolidadas para organização de investimentos e participação em projetos privados.

Cenário econômico mantém atenção voltada para juros e inflação

A política monetária brasileira entrou em um movimento gradual de flexibilização, mas ainda opera em um ambiente restritivo. Na reunião mais recente, o Copom reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,5% ao ano, e indicou continuidade de uma condução cautelosa diante do cenário internacional e das expectativas inflacionárias. O próprio Banco Central destacou que as projeções de inflação para 2026 permanecem acima da meta.

As projeções de mercado reunidas pelo Boletim Focus também indicam expectativa de manutenção dos juros em níveis historicamente elevados ao longo dos próximos ciclos econômicos. Esse cenário altera a dinâmica de alocação de capital e amplia o interesse por modelos que priorizam previsibilidade, análise de risco e organização das estruturas de investimento.

Investidor amplia atenção para governança e estrutura das operações

Em paralelo ao cenário macroeconômico, o mercado financeiro vem observando mudanças no comportamento dos investidores, especialmente entre pessoas físicas. Em um ambiente de maior cautela, critérios como transparência, qualidade da governança, previsibilidade operacional e entendimento dos mecanismos jurídicos envolvidos passaram a ganhar mais relevância no processo de tomada de decisão.

Entre os movimentos observados no mercado está o aumento do interesse por operações estruturadas, veículos jurídicos já consolidados e modelos que permitam maior clareza sobre regras de participação, responsabilidades e distribuição de resultados.

Sociedade em Conta de Participação mantém espaço em projetos estruturados

Dentro desse contexto, a Sociedade em Conta de Participação (SCP) permanece entre os instrumentos jurídicos utilizados na estruturação de negócios e projetos no Brasil. Prevista historicamente no ordenamento jurídico brasileiro e posteriormente incorporada ao Código Civil, a SCP estabelece uma dinâmica em que um sócio ostensivo conduz a operação perante terceiros, enquanto os participantes aportam recursos e compartilham resultados conforme regras previamente definidas.

O modelo costuma ser aplicado em diferentes setores econômicos e aparece em operações que demandam organização contratual, definição de responsabilidades e mecanismos de governança.

Segundo Vinicius Montenegro, sócio e diretor da Pegcard, o atual momento econômico contribui para ampliar o interesse dos investidores por estruturas mais compreensíveis e organizadas. “O investidor passou a dedicar mais atenção à forma como os projetos são estruturados, às regras envolvidas e à qualidade das informações disponíveis. Existe um movimento crescente de análise mais criteriosa antes da alocação de recursos”, afirma.

Montenegro destaca que instrumentos jurídicos consolidados não substituem processos de avaliação e acompanhamento. “Estruturas reconhecidas pelo mercado ajudam na organização das operações, mas continuam exigindo governança, transparência e clareza na apresentação dos riscos para que o investidor possa tomar decisões de forma consciente”, explica.

Educação financeira ganha relevância em cenário de maior seletividade

O ambiente de juros elevados e inflação persistente também amplia o espaço para discussões sobre educação financeira e avaliação de risco. Especialistas apontam que o aumento do acesso à informação e o amadurecimento do investidor tendem a fortalecer decisões mais fundamentadas e alinhadas aos objetivos de longo prazo.

A expectativa do mercado é que, mesmo com movimentos graduais na política monetária, temas como diversificação, governança e análise estrutural das operações permaneçam em evidência nos próximos anos, acompanhando a evolução do perfil do investidor brasileiro.

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