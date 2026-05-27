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AACSB e Sociedades Acadêmicas Lançam Estrutura para Avanço do Impacto da Pesquisa em Educação Empresarial

Relatório colaborativo fornece orientação, recursos e caminhos práticos para faculdades de business que buscam ampliar o impacto das pesquisas

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Repórter
27/05/2026 13:03

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TAMPA, Flórida, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- As faculdades de business estão sob crescente pressão para demonstrar que suas pesquisas são importantes além do ambiente acadêmico, mas a maioria não tem uma estrutura clara para isso. Uma coalizão de 10 organizações acadêmicas globais está oferecendo um caminho a seguir com o lançamento de A Framework for Research Impact: Insights, Pathways, and Calls to Action.

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O relatório coincide com a Research Impact Conference inaugural da AACSB, oferecida em parceria com a Academy of Management, e fornece às faculdades de business uma abordagem e recursos acionáveis para ajudar a ampliar a forma para definição, avaliação e impacto da pesquisa.

Desenvolvida pela Global Research Impact Task Force da AACSB, a estrutura oferece uma ampla explicação do ecossistema de impacto da pesquisa, que conecta a bolsa de estudos à prática empresarial, às políticas públicas, ao ensino e à sociedade.

Global Research Impact Task Force

  • AACSB International 
  • Academy of International Business 
  • Academy of Management 
  • American Accounting Association 
  • American Marketing Association 
  • Asia Academy of Management 
  • Association for Information Systems 
  • European Accounting Association 
  • Journal of Operations Management 
  • Production and Operations Management Society

A estrutura reflete meses de trabalho da força-tarefa e inclui contribuições abrangentes de todo o ecossistema de educação empresarial por meio de pesquisas globais, mesas redondas, grupos focais, discussões consultivas e feedback sobre um anteprojeto divulgado em outubro de 2025. Ela incentiva as instituições a adotar abordagens mais intencionais e alinhadas à missão para apoiar, avaliar e comunicar o impacto da pesquisa.

“Há muito tempo o impacto da pesquisa tem sido definido de forma excessivamente restrita”, disse Lily Bi, presidente e diretor executivo da AACSB. “Estou muito contente em compartilhar o trabalho da força-tarefa do ano passado. Essa estrutura ajuda as instituições a passar da medição de resultados para a compreensão, resultados e impacto.”

O relatório, que é apenas a primeira fase de um esforço contínuo para impulsionar a mudança em todo o sistema, enfatiza que a pesquisa impactante geralmente surge com o envolvimento contínuo de pesquisadores, profissionais, formuladores de políticas, alunos e comunidades. Também destaca a importância do alinhamento da estratégia institucional, incentivos, cultura e infraestrutura em apoio a várias formas de impacto da pesquisa.

A estrutura incentiva as faculdades de business a:

  • Desenvolver estratégias de impacto da pesquisa alinhadas à missão
  • Fortalecer as conexões da pesquisa, ensino e engajamento externo
  • Adotar abordagens mais equilibradas para avaliar o impacto da pesquisa
  • Reconhecer evidências quantitativas e qualitativas do impacto
  • Criar ambientes institucionais que apoiem diversas formas de bolsas de estudo impactantes

Como incentivo para a implementação das faculdades de business, a estrutura inclui recursos práticos, como Research Impact Assessment Tool e Research Impact Ecosystem Guide. Juntos, esses recursos ajudam as faculdades na avaliação das práticas atuais, identificação de oportunidades de aprimoramento e fortalecimento do alinhamento institucional em torno do impacto da pesquisa.

A estrutura também se alinha com os 2026 Global Standards for Business Education™ da AACSB e o modelo associado de Pathways to Impact, que exigem uma compreensão mais ampla do impacto para as faculdades de business.

O relatório conclui com uma série de imperativos estratégicos para os grupos de partes interessadas em todo o ecossistema da pesquisa - incluindo associações acadêmicas, editores, periódicos, mídia, órgãos de classificação e outros - exigindo uma abordagem mais coletiva e coordenada para a promoção do impacto da pesquisa e ampliação do impulso gerado pela força-tarefa.

Para mais informações e para acessar o relatório completo, visite aacsb.edu/research-impact-framework.

Sobre a AACSB

Fundada em 1916, a AACSB International (AACSB) é a maior associação de educação empresarial do mundo, conectando educadores, estudantes e empresas para a criação da próxima geração de grandes líderes. Com mais de 2.000 organizações membros e mais de 1.000 faculdades de business credenciadas em todo o mundo, a AACSB é a maior rede de educação empresarial do mundo. Com os seus padrões, credenciamento e liderança global, a AACSB incentiva o engajamento, acelera a inovação e amplia o impacto no ensino de business em todo o mundo.

aacsb.edu
mediarelations@aacsb.edu

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