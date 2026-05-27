AACSB e Sociedades Acadêmicas Lançam Estrutura para Avanço do Impacto da Pesquisa em Educação Empresarial

TAMPA, Flórida, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- As faculdades de business estão sob crescente pressão para demonstrar que suas pesquisas são importantes além do ambiente acadêmico, mas a maioria não tem uma estrutura clara para isso. Uma coalizão de 10 organizações acadêmicas globais está oferecendo um caminho a seguir com o lançamento de A Framework for Research Impact: Insights, Pathways, and Calls to Action.

O relatório coincide com a Research Impact Conference inaugural da AACSB, oferecida em parceria com a Academy of Management, e fornece às faculdades de business uma abordagem e recursos acionáveis para ajudar a ampliar a forma para definição, avaliação e impacto da pesquisa.

Desenvolvida pela Global Research Impact Task Force da AACSB, a estrutura oferece uma ampla explicação do ecossistema de impacto da pesquisa, que conecta a bolsa de estudos à prática empresarial, às políticas públicas, ao ensino e à sociedade.

Global Research Impact Task Force

AACSB International

Academy of International Business

Academy of Management

American Accounting Association

American Marketing Association

Asia Academy of Management

Association for Information Systems

European Accounting Association

Journal of Operations Management

Production and Operations Management Society

A estrutura reflete meses de trabalho da força-tarefa e inclui contribuições abrangentes de todo o ecossistema de educação empresarial por meio de pesquisas globais, mesas redondas, grupos focais, discussões consultivas e feedback sobre um anteprojeto divulgado em outubro de 2025. Ela incentiva as instituições a adotar abordagens mais intencionais e alinhadas à missão para apoiar, avaliar e comunicar o impacto da pesquisa.

“Há muito tempo o impacto da pesquisa tem sido definido de forma excessivamente restrita”, disse Lily Bi, presidente e diretor executivo da AACSB. “Estou muito contente em compartilhar o trabalho da força-tarefa do ano passado. Essa estrutura ajuda as instituições a passar da medição de resultados para a compreensão, resultados e impacto.”

O relatório, que é apenas a primeira fase de um esforço contínuo para impulsionar a mudança em todo o sistema, enfatiza que a pesquisa impactante geralmente surge com o envolvimento contínuo de pesquisadores, profissionais, formuladores de políticas, alunos e comunidades. Também destaca a importância do alinhamento da estratégia institucional, incentivos, cultura e infraestrutura em apoio a várias formas de impacto da pesquisa.

A estrutura incentiva as faculdades de business a:

Desenvolver estratégias de impacto da pesquisa alinhadas à missão

Fortalecer as conexões da pesquisa, ensino e engajamento externo

Adotar abordagens mais equilibradas para avaliar o impacto da pesquisa

Reconhecer evidências quantitativas e qualitativas do impacto

Criar ambientes institucionais que apoiem diversas formas de bolsas de estudo impactantes





Como incentivo para a implementação das faculdades de business, a estrutura inclui recursos práticos, como Research Impact Assessment Tool e Research Impact Ecosystem Guide. Juntos, esses recursos ajudam as faculdades na avaliação das práticas atuais, identificação de oportunidades de aprimoramento e fortalecimento do alinhamento institucional em torno do impacto da pesquisa.

A estrutura também se alinha com os 2026 Global Standards for Business Education™ da AACSB e o modelo associado de Pathways to Impact, que exigem uma compreensão mais ampla do impacto para as faculdades de business.

O relatório conclui com uma série de imperativos estratégicos para os grupos de partes interessadas em todo o ecossistema da pesquisa - incluindo associações acadêmicas, editores, periódicos, mídia, órgãos de classificação e outros - exigindo uma abordagem mais coletiva e coordenada para a promoção do impacto da pesquisa e ampliação do impulso gerado pela força-tarefa.

Para mais informações e para acessar o relatório completo, visite aacsb.edu/research-impact-framework.

Sobre a AACSB

Fundada em 1916, a AACSB International (AACSB) é a maior associação de educação empresarial do mundo, conectando educadores, estudantes e empresas para a criação da próxima geração de grandes líderes. Com mais de 2.000 organizações membros e mais de 1.000 faculdades de business credenciadas em todo o mundo, a AACSB é a maior rede de educação empresarial do mundo. Com os seus padrões, credenciamento e liderança global, a AACSB incentiva o engajamento, acelera a inovação e amplia o impacto no ensino de business em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9727470)