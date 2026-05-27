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Operadoras de turismo adotam modelo de plataforma com avanço

O setor de turismo vem registrando crescimento dos canais digitais, especialmente no mobile, além da expansão da venda de serviços além da hotelaria tradicional. Esse movimento aumenta a integração entre fornecedores, plataformas e canais de distribuição, tornando a experiência de compra mais rápida, personalizada e conectada

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Repórter
27/05/2026 13:03

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Operadoras de turismo adotam modelo de plataforma com avanço
Operadoras de turismo adotam modelo de plataforma com avanço crédito: DINO

A digitalização tem provocado mudanças no modelo de operação das empresas de turismo, especialmente entre operadoras que atuam com múltiplos fornecedores e canais de venda. De acordo com a Travel Compositor, o crescimento da demanda internacional e a ampliação da conectividade aérea têm impulsionado a necessidade de maior eficiência e integração tecnológica no setor.

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A transformação digital e o uso de tecnologia estão entre os principais fatores que devem impactar a competitividade das empresas de turismo nos próximos anos.

Dados consolidados por plataformas globais de tecnologia para turismo, como a Travel Compositor, indicam crescimento em diferentes categorias de produtos turísticos. Em 2025, pacotes fechados registraram crescimento de 63,1%, enquanto cruzeiros avançaram 59,8% e transfers tiveram aumento de 69%. As atividades e experiências cresceram 42% no mesmo período.

No que diz respeito aos canais de venda, as reservas realizadas por meio de dispositivos móveis apresentaram crescimento de 196%, enquanto as vendas via desktop cresceram 71,19%. Esse comportamento acompanha tendências apontadas por estudos como o da  TRAppe internacionais, que indicam aumento da utilização de canais digitais no processo de compra de viagens. 

A  ampliação do portfólio de produtos e o aumento do volume de contratos têm elevado a complexidade operacional das empresas, especialmente em atividades como carregamento de tarifas, regras e condições comerciais.

Para Eduardo Batista,  responsável pelo desenvolvimento da Travel Compositor no Brasil, a digitalização da operação tem impacto direto na capacidade de crescimento das empresas.

"A automação do carregamento de contratos permite que as operadoras ampliem o volume de produtos disponíveis para venda sem aumentar proporcionalmente o esforço operacional, o que contribui para maior eficiência e competitividade", afirma Batista.

O movimento de digitalização ocorre em paralelo ao crescimento do turismo internacional e à ampliação da conectividade aérea. Dados WTTC da indicam aumento no fluxo de turistas e reforçam a tendência de maior demanda por soluções digitais e integradas no setor.

Relatórios apontam que a adoção de tecnologias baseadas em automação e inteligência artificial tende a crescer nos próximos anos, especialmente entre empresas que buscam aumento de eficiência operacional.

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Com o aumento da complexidade operacional e da digitalização dos canais de venda, empresas do setor turístico têm ampliado investimentos em tecnologia para integração de sistemas, gestão de produtos e automação de processos.



Website: http://www.travelcompositor.com

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