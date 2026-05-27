Expansão elétrica aquece mercado de postes de fibra de vidro

O setor elétrico brasileiro atravessa um dos mais intensos ciclos de expansão das últimas décadas. Segundo o Plano de Desenvolvimento da Distribuição (PDD), publicado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as distribuidoras brasileiras projetam investir R$ 235,7 bilhões entre 2025 e 2029 na expansão, modernização e renovação das redes de distribuição. Parte relevante desse montante está direcionada à ampliação das redes de média e baixa tensão, infraestrutura que sustenta o fornecimento de energia para consumidores residenciais, comerciais e industriais.

Esse cenário reforça a demanda por postes, componente estrutural crítico das redes aéreas de distribuição. Segundo o gerente de regulação de serviço de distribuição da ANEEL, Pedro Lombardi, em audiência pública na Câmara dos Deputados em junho de 2025, o Brasil possui atualmente 60 milhões de postes instalados na rede de distribuição, com predominância de concreto e madeira. A renovação e expansão desse parque, acelerada pelos investimentos programados, abre espaço significativo para materiais alternativos com desempenho técnico superior.

PRFV: propriedades técnicas que respondem às exigências do setor

O Poste de Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV) apresenta uma estrutura com desempenho mecânico uniforme, acabamento sem exposição de fibras superficiais e propriedades consolidadas que o diferenciam dos materiais tradicionais:

• Peso até 80% inferior ao concreto, com redução direta nos custos de frete, maquinário e mão de obra para instalação, especialmente relevante em áreas de difícil acesso.

• Vida útil estimada superior a 50 anos, com imunidade à corrosão, fungos, insetos e umidade, eliminando ciclos recorrentes de manutenção e substituição.

• Material dielétrico por natureza, característica que aumenta a segurança de equipes de manutenção em campo e da população no entorno das redes.

• Comportamento autoextinguível, com aditivos antichama integrados à composição que impedem a propagação do fogo, atributo crítico em áreas rurais e de interface urbano-florestal.

• Absorção e dissipação de energia cinética em casos de colisão, com ruptura controlada que minimiza danos a veículos e reduz o risco a ocupantes.

• Pegada de carbono significativamente inferior à do concreto ao longo do ciclo de vida, compatível com as metas ESG adotadas pelas concessionárias de energia.

O conjunto dessas propriedades reposiciona o PRFV para além da substituição pontual de postes danificados: passa a ser considerado material de especificação padrão em projetos novos que exigem eficiência operacional, segurança e conformidade com marcos regulatórios ambientais.

Eletrificação rural, iluminação pública e ambientes agressivos

Três vetores concentram parcela expressiva da demanda por postes de PRFV no mercado brasileiro. O primeiro é a eletrificação e a melhoria de qualidade do fornecimento em áreas rurais, segmento historicamente atendido com postes de madeira tratada, material sujeito a deterioração acelerada em regiões de alta umidade, solos ácidos ou presença de cupins. O PRFV elimina esses vetores de degradação sem exigir manutenção periódica, reduzindo o custo total de propriedade ao longo da vida útil da rede.

O segundo é a modernização da iluminação pública. Programas municipais de retrofit para tecnologia LED, frequentemente contratados sob modelos de concessão ou PPP, incluem a substituição da infraestrutura de suporte. O poste de PRFV responde a esse ciclo com peso e logística favoráveis à instalação em massa em ambiente urbano, além de resistência ao vandalismo superior ao concreto convencional.

O terceiro vetor é a especificação técnica em ambientes de alta agressividade química: regiões litorâneas, polos industriais com atmosfera corrosiva, áreas pantanosas e zonas úmidas. Nesses contextos, a vida útil de postes de concreto e madeira é significativamente reduzida, enquanto o PRFV mantém desempenho estrutural estável por décadas sem necessidade de tratamentos superficiais ou inspeções periódicas intensivas.

Gargalo de oferta e movimentos do mercado

O avanço da demanda por postes de PRFV no Brasil evidencia um desafio estrutural do setor: a limitada disponibilidade de fornecedores capazes de combinar escala produtiva, conformidade técnica e confiabilidade operacional em níveis compatíveis com as exigências das concessionárias de energia.

Em um mercado crescentemente orientado por desempenho, rastreabilidade e segurança regulatória, cresce a valorização de fabricantes preparados para atender contratos de grande porte com regularidade, qualidade e suporte técnico especializado.

"Esse desequilíbrio entre demanda crescente e oferta qualificada representa uma janela estrutural de mercado. Para atendê-la, não basta capacidade produtiva: é preciso reunir escala, certificações e governança compatíveis com as exigências das distribuidoras", avalia Antônio Sergio Oliveira, Diretor Comercial da Ritz Construções Elétricas.

É nesse contexto que se insere o Grupo Ritz, organização brasileira com seis décadas de atuação em soluções para o setor elétrico e presença em mais de 80 países. Como parte de sua estratégia de expansão, o grupo estruturou a Ritz Construções Elétricas Ltda., unidade dedicada ao segmento de postes em PRFV, apoiada em expertise acumulada com polímeros e materiais compósitos na operação principal do grupo.

A iniciativa ilustra um padrão recorrente no setor: empresas com domínio consolidado em compósitos reduzem a curva de maturação tecnológica ao entrar no mercado de PRFV. A Ritz Construções Elétricas opera com produtos certificados pela ABNT NBR 16989:2021 e sistema de gestão certificado pela ISO 9001, com unidade fabril instalada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O portfólio cobre postes de distribuição, iluminação, telecomunicação e torres de transmissão de até 20 m e carga de até 2.500 daN, em configurações circulares ou quadradas e em 1, 2 ou 3 seções. Segundo a empresa, o plano prevê expansão da área fabril para 12.100 m² até 2030, com incremento superior a 200% na capacidade produtiva e meta anual superior a 30.000 unidades.