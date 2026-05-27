Executiva lança guia de gestão humana na IA

Em um cenário em que a Inteligência Artificial (IA) já faz parte do cotidiano de 91% dos brasileiros, segundo dados oficiais do Google, o sucesso profissional não reside em decifrar códigos, mas na coragem de dar o primeiro passo. Visando acolher quem começa do zero e democratizar o acesso à tecnologia, a empresária e CMO gaúcha Cris Hohenberger lança a obra autoral "EU & A IA", publicada pela Editora Leader.

Apoiada em duas décadas de experiência executiva na linha de frente do marketing e dos negócios, a autora desmistifica temores de substituição profissional. O livro funciona como um guia que defende a tecnologia como um recurso para ampliar a inteligência humana, devolver tempo produtivo e gerar confiança para evoluir.

"A IA não veio nos substituir, mas nos libertar da tarefa operacional. A máquina não pensa por mim, pensa comigo. Ela potencializa nossa essência e criatividade”, afirma Hohenberger.

Relatórios macroeconômicos do Google indicam que a aplicação tática e simplificada da IA no dia a dia é capaz de devolver cerca de 380 horas anuais por indivíduo, o que equivale a cinco horas semanais. O dividendo estatístico, segundo a autora, deve servir como combustível para o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento, marcando a transição global da Economia da Atenção (focada em cliques), para a Economia da Execução, em que as ferramentas realizam tarefas complexas, sob o contexto e liderança do usuário.

A publicação compartilha ferramentas e metodologias adaptáveis, como o Método CRIS, criado a partir de uma estrutura com cinco etapas lógicas (Desafio, Cenário, Objetivo, Estratégia e Ação), desenvolvida para organizar o raciocínio, planejar decisões estratégicas e transformar intenções em resultados reais no dia a dia.

A obra ainda apresenta o Método PITACO, uma bússola de estruturação de comandos, desenvolvida por Alexandro Romeira, e aplicada pela autora para ensinar o leitor a conversar com os sistemas, usando sua própria voz e personalidade.

A sigla organiza o pedido perfeito por meio de seis pilares fundamentais. Papel (quem a IA deve ser), Instrução (o que ela deve fazer), Tarefa (o formato esperado), Alvo (para quem é a resposta), Contexto (o cenário completo) e Output (como o resultado deve ser entregue).

Além dos métodos, o livro disponibiliza uma estrutura de comandos customizáveis (prompts) voltada a rotinas operacionais. Um arsenal de exemplos prontos para copiar e colar que cobre situações reais do cotidiano, desde a organização de tarefas e prioridades de trabalho até pesquisas de compra, e-mails corporativos e roteiros de viagem.

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Para mais informações basta acessar: https://www.instagram.com/cris_hohenberger/