Investimento imobiliário segue em alta no país, diz Anbima

Considerado um investimento seguro, com alta rentabilidade e liquidez, o imóvel segue sendo um dos ativos preferidos da população brasileira. Foi o que apontou a 9ª edição do Raio X do Investidor, estudo realizado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) para avaliar o comportamento do investidor no país. O estudo elaborado em parceria com o Datafolha ouviu mais de 5 mil pessoas, em todas as cinco regiões do país, e retrata a população com 16 anos ou mais, o que equivale a mais de 168 milhões de pessoas.

De acordo com a pesquisa, dos 24% que realizaram investimentos no ano passado, 10% aplicaram em produtos financeiros, 9% em imóveis e outros bens e 4% em negócios. Segurança (44%) e retorno (33%) aparecem como as principais vantagens dos produtos financeiros entre os chamados investidores. Nesse grupo, quase um terço não identifica qualquer desvantagem em investir. Já entre os destinos do retorno das aplicações, destacam-se a compra de imóvel (32%) e a manutenção dos recursos aplicados (22%).

Além disso, o levantamento mostrou que poupança e imóveis são os principais destinos citados espontaneamente quando os entrevistados falam sobre onde pretendem investir ou manter recursos no próximo ano. A caderneta de poupança lidera em reconhecimento e uso, com 17% de menções espontâneas, 22% de uso atual e 20% de intenção de uso. Já os imóveis aparecem com menor lembrança espontânea (7%), mas ainda registram 3% de uso atual e 13% de intenção de investimento nos próximos anos.

“Os dados mostram que o imóvel segue ocupando um papel central na estratégia financeira do brasileiro, combinando proteção de patrimônio e potencial de valorização em um cenário ainda marcado por incertezas econômicas”, afirma João Henrique Firmino, diretor de Marketing e Comunicação da Vitacon, incorporadora que atua no desenvolvimento de imóveis compactos com foco no público investidor.

De olho nesse movimento de expansão dos investimentos imobiliários, a companhia tem um pipeline de 11 projetos com lançamento previsto até dezembro, em bairros localizados em regiões nobres da cidade, como Pinheiros, Perdizes, Jardins e Vila Nova Conceição. Juntos, somam R$ 1,8 bilhão em valor geral de vendas (VGV).

O próximo lançamento é o Vitacon Venâncio Aires 38, em Perdizes, que ficará em frente ao Nubank Parque, principal arena de eventos da América Latina. Em pouco mais de uma década de operação, o espaço acumula 264 shows, totalizando mais de 8 milhões de pessoas reunidas em shows desde sua inauguração, em novembro de 2014.

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“Estar em frente a um dos principais polos de entretenimento do país potencializa ainda mais o valor do empreendimento, tanto pela demanda constante de locação quanto pela dinâmica urbana e de consumo que esse tipo de entorno gera”, acrescenta o executivo.