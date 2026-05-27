Depil Bella indica ceras adequadas para cada região

A escolha da cera ideal para cada região do corpo é um fator determinante para garantir uma depilação mais eficiente, confortável e segura. Isso porque características como espessura dos pelos, sensibilidade da pele e temperatura de aplicação influenciam diretamente no resultado do procedimento, podendo impactar tanto a remoção completa dos fios quanto a prevenção de irritações, vermelhidão e desconfortos após a depilação.

Para esclarecer quais são as opções mais indicadas para cada área, Luana Batista, responsável pela área técnica da Depil Bella, reuniu orientações práticas sobre os tipos de cera mais adequados para diferentes partes do corpo. As recomendações levam em conta as particularidades de cada região e também destacam cuidados essenciais antes e depois da depilação, ajudando a tornar o processo mais eficaz e a preservar a saúde e o bem-estar da pele.

Rosto (buço, queixo e sobrancelhas)



Para áreas delicadas, a recomendação recai sobre ceras quentes cremosas e confetes de baixa fusão, aplicadas em termoceras. “As ceras quentes cremosas e de baixa fusão aderem mais ao pelo que à pele, reduzindo agressões”, afirma Batista. Versões com fragrâncias como chocolate branco e lavanda são citadas como auxiliares no conforto da pele.

Axilas



Devido à combinação de pelos mais grossos e pele sensível, a especialista indica cera quente confete ou cera hidrossolúvel, que apresentam boa aderência aos fios e removem-nos pela raiz, diminuindo o risco de pelos encravados.



Pernas e braços



Em regiões extensas e menos sensíveis, recomenda-se o uso de ceras frias em folhas ou ceras mornas em roll?on, que permitem aplicação uniforme e rápida, adequadas para uso doméstico.

Região íntima (virilha)



Para a virilha, a indicação recai sobre cera quente cremosa e confete de baixa fusão, capazes de remover pelos grossos com menor desconforto. Formulações com extratos naturais e secagem rápida, como mel, negra e pink pitaya, são citadas como opções.

Abdômen e costas



Nessas áreas, onde os pelos costumam ser mais finos, podem ser utilizadas diversas modalidades — cera roll?on, cera quente confete ou cera hidrossolúvel. O procedimento deve seguir o sentido de crescimento dos pelos na aplicação e a remoção no sentido contrário.

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Preparação da pele



Antes da depilação, a especialista recomenda limpar a região a ser tratada. Após a remoção, a aplicação de gel, loção ou creme com ação calmante, hidratante e refrescante contribui para manter a pele macia, saudável e livre de irritações.