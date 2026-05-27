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Eldo Gomes marca presença em eventos de tecnologia no DF

O influenciador e jornalista Eldo Gomes ampliou sua atuação no setor de tecnologia em 2026, participando de eventos como Brasília Game Festival, Innova Summit Brasília, Pixel Show e Printer Chef. A agenda do creator inclui cobertura de inovação, inteligência artificial, comunicação digital e economia criativa em Brasília.

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27/05/2026 12:20

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Eldo Gomes marca presença em eventos de tecnologia no DF
Eldo Gomes marca presença em eventos de tecnologia no DF crédito: DINO

O influenciador e jornalista Eldo Gomes ampliou, em maio de 2026, sua atuação em eventos de tecnologia e encontros de inovação realizados em Brasília. O criador de conteúdo participou de agendas como Brasília Game Festival, Innova Summit Brasília, Pixel Show e Printer Chef. A movimentação ocorre em meio ao crescimento de eventos voltados ao mercado digital, creators e inteligência artificial na capital federal. A estratégia envolve produção de conteúdo, entrevistas e cobertura de tendências ligadas ao setor tecnológico.

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A participação em eventos de games e economia criativa passou a integrar a agenda profissional do influenciador ao longo do primeiro semestre. No Brasília Game Festival, a cobertura esteve voltada ao cenário gamer, ativações de marcas e experiências digitais. Já no Pixel Show, o foco foi a produção criativa, design e comunicação visual. Os eventos reuniram profissionais do mercado digital, estudantes e representantes do setor audiovisual em Brasília.

No Innova Summit Brasília, Eldo Gomes acompanhou debates sobre inteligência artificial, marketing digital e transformação tecnológica. O encontro reuniu especialistas, startups e empresas ligadas ao ecossistema de inovação. A presença de criadores de conteúdo em ambientes corporativos e tecnológicos tem aumentado nos últimos meses, principalmente em eventos voltados ao consumo digital e à produção multiplataforma. A cobertura em tempo real para redes sociais também se tornou parte das estratégias adotadas nesses encontros.

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Outro destaque da agenda foi a participação no Printer Chef, evento ligado à produção de conteúdo e experiências de gastronomia conectadas ao ambiente digital. A programação reuniu convidados de diferentes segmentos e ampliou o debate sobre creators, internet e comportamento online. O primeiro semestre do influenciador será encerrado com presença no Prêmio Engenho Mulher, cerimônia realizada em Brasília e voltada ao reconhecimento de iniciativas femininas em diversas áreas.



Website: https://www.instagram.com/eldogomes

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